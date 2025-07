El Corralito demana ajuda urgent per sobreviure a Terrassa

"Estem travessant una situació econòmica crítica que posa en perill la continuïtat del projecte". Així de clara és l'explicació que precedeix la súplica de El Corralito, la comunitat de creació artística ubicada a Terrassa. L'associació, que enguany celebra el seu desè aniversari, demana ajuda econòmica urgent per seguir endavant.

"El Corralito és un espai cultural autogestionat, impulsat des de la base, que porta 10 anys oferint activitats artístiques, formatives i comunitàries a Terrassa. Ho fem des del compromís amb la cultura crítica, l’acompanyament a joves artistes, la creació col·lectiva i el suport mutu. Actualment comptem amb ajuts de l’administració pública per sostenir part d’alguns dels projects que duem a terme, com la Qlectiva o el Cicle Queer. També comptem amb les quotes de sòcies i les residències artístiques", explica l'entitat, que s'autogestiona amb una assemblea i té la seu al número 63 del carrer de Sant Leopold.

L'entitat justifica la sol·licitud de suport. S'ha d'ajudar El Corralito "perquè és un espai que no només acull, sinó que fa possible projectes col·lectius, exposicions, creacions, trobades i fa comunitat"; perquè representa "una altra manera de fer cultura: comunitària, crítica, feminista, antiracista, i arrelada a la ciutat de Terrassa". Totes les activitats que ofereix són gratuïtes, perquè creu que la cultura "no ha de ser un privilegi, sinó un dret". Fins ara sostenia el projecte com podia, "amb hores de militància, compromís i molt d’amor per aquest espai fràgil però imprescindible".

"Estem travessant una situació econòmica crítica que posa en perill la continuïtat del projecte". Així de clara és l'explicació que precedeix la súplica de El Corralito, la comunitat de creació artística ubicada a Terrassa

En els últims dos anys, l'associació ha pogut accedir a alguns projectes que han permès la contractació de dues persones de l’assemblea, "fet que ha ajudat a alliberar temps i energia a altres membres. Aquesta petita estabilitat ha estat clau per seguir fent créixer el projecte". No obstant això, "la realitat és que, un any després, una d’aquestes persones ja ha hagut de ser acomiadada per falta de recursos, i l’altra haurà de marxar a finals d’any", destaca El Corralito en un comunicat.

Projectes precaris com aquest que depenen de subvencions públiques no reben la totalitat dels diners que necessiten per dur a terme les seves activitats i els terminis de cobrament s’allarguen i es dilaten en el temps. "I això no depèn de nosaltres", apunta l'organització.

"Tenim despeses imminents que no podem cobrir amb els recursos actuals, i això pot suposar un fre —o fins i tot un tancament— si no actuem de seguida", explica el col·lectiu

Els problemes s'acumulen. "El Corralito paga un lloguer privat que ens puja cada any i els recursos públics només cobreixen una part de les despeses bàsiques. Fins ara, gràcies a les quotes de sòcies i a les residències artístiques, havíem pogut cobrir el que faltava. Però aquest últim any, el nombre de residents ha disminuït i també hem patit una baixada de sòcies", afegeix. És per això que ha iniciat una nova campanya de captació de socis, amb l’esperança de recuperar el suport col·lectiu que els ha sostingut fins ara.

La realitat els ha superat. "Tenim despeses imminents que no podem cobrir amb els recursos actuals, i això pot suposar un fre —o fins i tot un tancament— si no actuem de seguida. Tenim despeses de lloguer, gestoria, impostos, subministraments, sou i professionals independents (fotografia, paleta…) que no podem arribar a cobrir. Hem arribat a final de curs amb l’aigua al coll i és per això que us demanem, una vegada més, el vostre suport", lamenta el col·lectiu.

Una crida directa: 50 persones, 100 euros cadascuna

Per fer front a aquesta urgència i guanyar temps per repensar la sostenibilitat del projecte, El Corralito ha fet una crida concreta: busca 50 persones i/o entitats disposades a aportar 100 euros per ajudar l'assemblea a cobrir les necessitats immediates. "Sabem que és una petició important i dificil, i per això volem ser clares: no podem assegurar que puguem retornar aquests diners, però sí que ens comprometem a fer-ne un ús responsable, transparent, i a mantenir un canal de comunicació obert amb totes les persones que ens donin suport", assegura.

Els ingresos es poden fer, amb el concepte “Donació Corralito 2025”, al següent número de compte: ES74 3025 0026 7914 0001 2123 (Caixa d'Enginyers).