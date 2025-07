El joc al carrer també es fa cultura a Terrassa

Es demostrarà que “amb molt poc es poden fer grans coses”. Aquest és un dels lemes de la Setmana de Jocs al Carrer de Terrassa, que arriba enguany a la novena edició, omplirà la plaça del Vapor Ventalló d’entreteniments populars i disposarà del seu complement expositiu amb una mostra a la seu d’Amics de les Arts dedicada als jocs de cartes. Amb taller de baldufes, curses de sacs o sessions de futbol de botons, entre altres, la setmana de jocs es durà a terme de l’1 al 5 de setembre. L’exposició durarà més: s’iniciarà el 2 i acabarà el 14 de setembre.

L’Associació Terrassenca de Jocs-Vadejoc ultima els preparatius d’un esdeveniment de carrer que es fa a principis de setembre “per aprofitar els darrers dies de vacances en família i fomentar la participació infantil”. La iniciativa té com a objectiu “acostar el joc a l’espai públic, fomentant la participació familiar i la cohesió social a través d’activitats gratuïtes i inclusives”. El programa conté jocs tradicionals, jocs de taula i d’habilitat, i tallers de joguines.

Aquest any hi ha novetats: s’hi afegeix el primer campionat del joc de la botifarra i es presenten nous jocs creats a Terrassa. Cada jornada es tancarà amb contacontes amb Vet Aquí Que i la del 4 de setembre es dedicarà als jocs dansats. “Convidem tota la ciutadania a gaudir del joc compartit, a redescobrir la plaça com a espai de trobada i a fer créixer aquest projecte comunitari”, subratla l’equip de Vadejoc. Les activitats es desenvoluparan de 16.30 a 19.30 hores.

L'exposició

El 2 de setembre s’inaugurarà l’exposició “Jocs amb cartes” a la sala Alavedra d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals. La mostra, que es podrà visitar de 18.30 a 20.30 hores, “explora les cartes com a elements lúdic i artístic, des de la tradició dels jocs fins a la gastronomia més curiosa i l’expressió plàstica”.

Vadejoc, entitat organitzadora de les jornades, està formada per Amics de les Arts, el Centre Excursionista de Terrassa, Nou Tocajoc i Vet Aquí Que. El cartell, dissenyat per Anna Clariana, representa les escultures de “La família” del Vapor Ventalló (obra de Xavier Corberó) i incorpora la figura d’un dimoni jugant a cartes. La idea de la Setmana de Jocs al Carrer es va inspirar en una iniciativa similar a Manresa, organitzada pel CAE. A Terrassa la va impulsar fa nou anys un grup de persones vinculades al món del joc, entre elles Miqui Giménez.