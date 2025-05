Electrònica i jazz flirtegen a Matadepera

No són gaires anys, encara. Però en un món de festivals líquids -parafrasejant Zygmunt Bauman-, aquesta tercera edició té gust de petita tradició.

Es tracta del Festival de Jazz de Matadepera, que ni té els 44 anys del de Terrassa ni importa ara: Arriba a la seva tercera edició amb un salt quantitatiu i qualitatiu pel que fa a la programació musical, liderada per La Vella Dixieland.

El festival se celebrarà el cap de setmana que ve (6 i 7 de juny) a Matadepera. “Hem programat 17 actuacions en dos dies, és un esforç monumental”, sosté Enric Alegre, director del festival, amb la majoria dels concerts previstos a la plaça de Cal Baldiró (aquella on planten i grimpen el pi, cada gener, per les festes de Sant Sebastià).

Tanmateix, potser una de les peculiaritats d’aquesta tercera edició del festival és la seva hibridació amb la música electrònica, que protagonitzarà la nit de divendres. I és que a partir de les 21.30 hores hi actuarà Ned Lud, banda sabadellenca que barreja gèneres, tot capitanejada per Èric Elias.

A més, hi haurà un passa-carrers entre la plaça de Cal Baldiró i l’equipament cultural El Bosquet, on a partir de la mitjanit, començarà el Concert Electro Techno Jazz House. El primer tram de vetllada serà una “jam electrònica”, amb bases tecno sobre les quals improvisar arranjaments de jazz; per després fer una segona part de propi repertori.

“Molta gent ens estem endinsant en l’electrònica i és molt potent”, explicava ahir el mateix Alegre.

360 nens petits

Tanmateix, a parer d’Alegre, un dels concerts més emocionants serà el que tindrà lloc divendres al migdia (13.15 hores), també a Cal Baldiró.

Serà el concert especial per a les escoles del poble: Petits Dixie Fredi’s Band de l’Escola Municipal de Música Frederic Mompou i New Orleans Jazz Band. “A més a més, s’ha convidat l’alumnat de l’escola Montcau i de l’Institut, així que està prevista l’assistència d’uns 360 infants”, matisa Alegre, per destacar: “Serà especialment simpàtic perquè serà un concert interpretat per a nens petits i adreçat a un públic de nens petits”.

De fet, el concert serà d’estil musical “New Orleans”. “Hem de ser sincers: aquest tipus de jazz els agrada molt als nens petits, és més atraient que no pas si ho féssim amb música clàssica”, afegeix.

A més a més, la inauguració del festival serà a la Nova Jazz Cava, amb una jam Session Golfa, a càrrec de Jordi Herrera Quartet, que arrencarà a les 21.30 hores de dijous

La Vella Dixieland

Pel que fa al dissabte, els actes començaran a la plaça de Cal Baldiró amb un recorregut popular amb Dixie Jazz Band (11.30 hores), seguit de l’esperat concert de La Vella Dixieland (13.15 hores).

Pel que fa a la tarda, cal destacar el concert del grup matadeperenc Orella d’Ós, a partir de les 20.30 hores. De fet, els seus integrants Roc Badia i Gerard Casulleras són alhora membres de la Fredi’s Jazz Band.

I aquesta serà la banda que actuï a les 21.30 hores. La clausura serà a L’Hotel, amb una Jam Session batejada “Amics de la Fredi’s” (fins a la una de la matinada).

“Planter europeu de músics joves”

Una de les característiques del festival és que en gran part està protagonitzat per la Fredi’s Jazz Band, que és la Big Band de joves talents sortida de l’escola Municipal de Música Frederic Mompou de Matadepera. Han col·laborat en altres edicions amb la Sant Andreu Jazz Band (liderada per Joan Chamorro), que recentment ha quedat segona en el festival Essentially Ellington de Nova York.

“El planter de joves músics catalans és, actualment, dels més potents, juntament amb els d’Holanda i Bèlgica”, sostenia ahir Enric Alegre.