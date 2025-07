Èlia Bastida i swing per tancar el pati de la Nova Jazz Cava de Terrassa

Tot s’acaba, fins i tot determinada música a la fresca. La Nova Jazz Cava de Terrassa tancarà aquest cap de setmana el cicle estiuenc, el Jazz a la Fresca, que enguany haurà inundat el seu pati d’ambient jazzístic de perfil molt divers, de la proposta inaugural de la Marian Barahona Blues Reunion (11 de juliol) fins al concert previst per a aquest dissabte, el de la banda Stand’eswing; sis actuacions en total completades amb Pau Casares (12 de juliol), Claire Martin Quartet (18 de juliol), la Sant Andreu Dixie Band (dissabte passat, 19 de juliol) i la que aquest divendres, 25 de juliol, oferirà l’Èlia Bastida Quartet a partir de les 22 hores.

Dissabte passat, Joan Chamorro va tornar a Terrassa dirigint la secció més jove de la Sant Andreu Jazz Band. El pedagog i multiinstrumentista serà avui de nou al pati de la Nova Jazz Cava, però aquest cop com a contrabaixista d’Èlia Bastida, una talentosa violinista que precisament prové de la factoria de la Sant Andreu Jazz Band de Chamorro. Tot queda a casa, i quina millor casa per al jazz que la Cava, com afirmava el mateix Chamorro.

Paleta artística

Èlia Bastida només té 30 anys, però ha signat el seu sisè treball com a líder, “Aquarel·la” (DiscMedi, 2024), que presentarà aquest divendres a Terrassa. L’àlbum constituirà l’eix del concert, però Bastida combinarà aquestes composicions amb les quals va enregistrar en un disc d’homenatge a l’incomparable violinista francès Stéphane Grappelli. Queda clar que el violí esdevindrà argument principal en la proposta, però s’ha de tenir en compte que la paleta artística de Bastida també està vinculada al saxo i la veu. La nit, doncs, promet versatilitat per part d’una artista que ha gravat amb Scott Hamilton, Joe Magnarelli, John Allred, Dick Oatts i Joel Frahm, entre d’altres. Joan Chamorro (contrabaix), Pau Garcia (piano) i Arnau Julià (bateria) l’acompanyen en una actuació que fusionarà el jazz amb estils com la bossa nova, el bolero o el tango.

Això passarà aquest divendres. Aquest dissabte, 26 de juliol, també a partir de les 22 hores, Stand’eswing s’encarregarà de la cloenda del Jazz a la Fresca amb la presència dalt de l’escenari de dues generacions de l’escena jazzística catalana i amb accent clarament terrassenc. Laia Porta serà la “frontwoman” d’un viatge als estàndards del swing protagonitzat, per una banda, creada especialment en el marc del 44è Festival Jazz Terrassa i integrada per Porta (veu), Enric Alegre (saxos), Enric Carreras (piano), Ramon Grimalt (contrabaix) i, per descomptat, l'incombustible Adrià Font a la bateria.