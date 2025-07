Els zombis han tornat a la zona nord de Terrassa

És molt probable que, malgrat els normals límits de seguretat i la discreció amb què gairebé sempre es desenvolupen aquests treballs, alguns terrassencs hagin vist quelcom semblant a grups de zombis a la zona nord del terme municipal de Terrassa les últimes setmanes. Potser es trobaven per Can Carbonell o per Can Bogunyà, pels voltants de l’antic Hospital del Tòrax, edifici que ha estat escenari del rodatge de la pel·lícula “Apocalipsis Z: part II”.

La segona entrega de “Apocalipsis Z” és la seqüela d’un film reeixit que també es va rodar parcialment a Terrassa, a diverses localitzacions del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) i altres indrets de la ciutat. Carles Torrens torna a dirigir aquesta història postapocalíptica que una altra vegada produeix Nostromo Pictures per a Prime Video.

El rodatge de la pel·lícula de Carles Torrens s`ha realitzat al PAC i voltants

Carlos Alcaide (“El internado: las cumbres”, “La edad de la ira”) forma part del repartiment al costat d’altres cares conegudes de l’escena actual, com ara Julia Martínez (“La promesa”), Mónica López (“Rapa”, “La cocinera de Castamar”), Tamara Casellas (“Ama, “El hijo zurdo”) i Santiago Vaca Narvaja (“La sociedad de la nieve”, “Ciudad universitaria”). Els espectadors que es van quedar corpresos de Pedrito, un gat, poden estar tranquils: també apareix en la segona entrega de “Apocalipsis Z: el principio del fin”. La primera pel·lícula va ser, després de “Culpa teva”, el segon film original internacional amb més visualitzacions a Prime Video durant l’any 2024.

Un mes

La seqüela s’ha rodat durant quatre setmanes, els mesos de juny i juliol, a passadissos i habitacions del PAC, a l’antic Hospital del Tòrax, inclosos espais naturals en el mateix àmbit, però també a l’Anella Verda i la B-40.

El PAC i Terrassa Film Office (que gestiona rodatges a la ciutat) col·laboren oferint serveis a la productora Nostromo Pictures i la plataforma Prime Video. En el marc d’aquesta aliança s’han dut a terme projectes com ara les pel·lícules “Rich flu”, “Bird box Barcelona” i “Mi soledad tiene alas”, entre altres, a més del programa Operación Triunfo.