Nominacions terrassenques als Premis Teatre Barcelona

Les votacions estaran obertes fins al 9 de setembre. Dies després, els guardonats amb els Premis Teatre Barcelona rebran les distincions, en part fruit d’una elecció popular que respon al lema “Tu aplaudeixes, tu decideixes”. Almenys quatre professionals de Terrassa, de forma individual o col·lectiva, estan nominats a aquests reconeixements que premien el millor de la temporada 2024-2025 a la cartellera barcelonina. Es tracta de Carles Martínez, l’actriu Míriam Moukhles, l’actriu Emma Arquillué i Jordi Garreta.

Carles Martínez, que a les darreres setmanes ha protagonitzat “Decadència” a la Sala Atrium en en el marc del festival Grec, ha estat nominat a la categoria Millor Interpretació de Repartiment per la seva participació a “L’herència”, representada al Teatre Lliure. Aquesta obra és la que suma més nominacions, amb cinc. En el mateix apartat dels premis figura Míriam Moukhles per “Anna Karènina” (TNC), mentre que les nominacions d’Arquillué i Garreta no són personals, sinó referides als seus projectes. En el cas d’Arquillué, les votacions han nominat l’obra “Un matrimoni de Boston” (Teatre Romea) a la categoria de Millor Espectacle Teatral. L’actriu resident a Matadepera és coprotagonista del muntatge.

Més de 50 muntatges

Per la seva banda, Jordi Garreta és un dels intèrprets de “Mar i cel”, escenificat al Teatre Victòria i aspirant al premi al Millor Espectacle Musical. “Mar i cel”, de Dagoll Dagom, amb tres nominacions, destaca en aquest apartat.

Més de 50 muntatges opten a distincions en alguna de les 20 categories del certamen, que arriba a la vuitena edició. Els guardons s’escullen per votació popular i d’un jurat professional. Es donaran a conèixer en una gala que se celebrarà el 30 de setembre a la sala Paral·lel 62.

Els premis els convoca Teatre Barcelona, una revista, cartellera digital i comunitat d’arts escèniques de referència. Es tenen en compte els espectacles programats entre l’1 de juliol de l’any 2024 i el 30 de juny del 2025.