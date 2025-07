La sèrie rodada amb els Minyons s'estrenarà al setembre i ja té tràiler

Són 30 segons, però és temps de sobres per fer-se una idea del contingut de “Pubertat”. La sèrie rodada per l’actriu i directora Leticia Dolera a Terrassa, amb l’estreta col·laboració dels Minyons, ja té data (aproximada) d’estrena a HBO Max. Serà al setembre. I ja té tràiler d’avançament i demostració, feta pública aquest dijous.

“Jo no he fet res”. Amb aquesta frase acaba l’avançament, que avança un desenvolupament trepidant d’un drama familiar ambientat en el context de la tradició castellera. La colla Minyons de Terrassa va fer d’amfitriona de l’equip de Dolera durant diversos mesos l’any passat.

Dolera és la creadora i la directora, i una de les protagonistes, d’una sèrie de sis episodis concebuda com un drama familiar “que explora el pes del tabú i l’herència psicològica transmesos de generació en generació”. Una denúncia d’agressió sexual entre adolescents a la nit de Sant Joan esclata a les xarxes socials i trenca l’harmonia d’una comunitat, obrint la tensió a les famílies.

La terrible pregunta

Tots han d’enfrontar-se a la veritat, però també als límits i responsabilitats, i a la terrible pregunta sobre la fatídica revetlla: pot un nen ser un agressor sexual, o tot el que ha passat és producte de la confusió pròpia de l’edat?

“Pubertat” és una sèrie original de Max escrita per Dolera amb la col·laboració d’Almudena Monzú com a coguionista en tres capítols i de David Gallart com a coargumentalista en dos episodis. A més de Leticia Dolera, la protagonitzen Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Alexandra Russo, Jean Cruz, David Vert, Biel Durán, Anna Alarcón, Lluís Marco i Vicky Peña, amb un repartiment adolescent integrat per actors debutants de 13 i 14 anys i Carla Quílez.

Després de la seva estrena a HBO Max al setembre, s’emetrà a 3Cat. La sèrie és una producció de Distinto Films, Corte y Confección de Películas, Uri Films i 3Cat en coproducció amb l’empresa belga AT-Productions. Té el suport d’ICEC, el programa Europa Creativa Media i Eurimages. Els productors són Miriam Porté i Oriol Maymó.