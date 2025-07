L'himne de la festa de la Mercè s'ha fet des de Terrassa

La lletra diu “Ella és festa i és batalla, ella és nostra i és nosaltres”, amb una melodia que apel·la a la celebració. Les festes de la Mercè de Barcelona tenen cançó pròpia, un himne que ha creat una terrassenca, la cantant i compositora Gemma Humet. Ella mateixa interpreta el tema, juntament amb la Banda Municipal de Barcelona, a l’espot promocional que l’Ajuntament de la capital catalana ha publicat aquest dijous.

La coreògrafa i ballarina Ariadna Peya ha estat l’encarregada de posar en moviment els personatges protagonistes del vídeo. El cartell es converteix en un objecte real, imatge en moviment, obra de Lluís Danés, director i escenògraf estretament vinculat a Humet a diversos projectes. Segons el consistori barceloní, el cartell és “una obra d’artesania inspirada en els teatrins ambulants d’altres temps, però modernitzat i radical, que destaca l’objecte, ens explica una història i ens convida a somiar”. I aquest any, tot plegat ve amb un himne propi de la Mercè.

Banda sonora

“És la veu que ens reconeix quan ens canta la Mercè”, prossegueix el tema que esdevindrà la banda sonora d’unes festes de cinc dies que començaran el 23 de setembre. L’esdeveniment inclourà propostes artístiques de la ciutat convidada enguany, Manchester, i, per completar la presència vallesana a la cita, el pregó el farà l’actriu santcugatenca Emma Vilarasau.

La composició per a la festa de Barcelona demostra un cop més l’adaptabilitat de Gemma Humet, capaç de generar ambients de dolçor i de protesta, amb més músics a l’escenari o sola amb el piano, com va fer fa un any amb el seu espectacle “Miralls”, entre altres llocs, a la plaça del Rector Homs, a la seva ciutat. Ara, l’autora de “Si canto enrere” (2015), “Encara” (2017), “Petita Festa” (2018), “Màtria” (2020) o “Rere tot aquest fum” (2022) és la veu de la Mercè.