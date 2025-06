"Els frikis no volem haver de baixar a Barcelona, sinó tenir activitat a Terrassa"

Abans eres friki i et llençaven pedres”, diu Ariadna Closa, membre de l’entitat La Frikassa. “Perquè hi havia una alienació gràcies a la cultura hegemònica”, afegeix.

Tanmateix, creu que el panorama està canviant. La mateixa existència de La Frikassa n’és exemple, així com de les diades que organitza: la Macroviciada, les 12 hores de cinema fantàstic... I per descomptat, la consolidació de botigues com Nikochan Comics, Kame Kame Comics i L’Andròmina.

“L’objectiu és creure’ns-ho, perquè som una ciutat prou gran per tenir activitat friki... Com per no haver de baixar a Barcelona, cada cop que vulguem gaudir d’aquest tipus d’actes”, afegeix Closa.

Justament en aquesta línia, el proper 14 de juny tindrà lloc la primera edició d’“AnimEgara”. Serà una marató al Cinema Catalunya, des de les 16 hores tarda fins pràcticament la mitjanit, amb la projecció de 3 films d’anime doblats al català.

Tanmateix, la jornada arrencarà amb una actuació musical a càrrec del pianista Victormame. Conegut per ser el teclista de Doctor Prats i per haver publicat recentment el llibre “Música de videojocs”, Víctormame interpretarà temes de bandes sonores de pel·lícules d’anime, així com cançons de les sèries de dibuixos animats més populars.

La primera pel·lícula de la marató serà “El detectiu Conan: El pentagrama del milió de dòlars” (Tomoka Nagaoka, 2024). Aquesta saga basada en la sèrie d’animació emesa durant els últims anys per 3Cat, planteja una emocionant història en què el seu protagonista, el jove detectiu Conan, haurà d’investigar un nou cas.

“I no hem d’oblidar que Catalunya és el segon país, després del Japó, amb més traduccions”, apunta Closa.

Tot seguit, tres actors de doblatge prendran la paraula en una taula rodona on parlaran del gènere anime, a través de les seves experiències professionals. En un debat participatiu amb el públic assistent, els tres convidats seran Albert Trifol, Amadeu Aguado i Òscar Muñoz.

A partir de les 19.15 hores es projectarà una de les pel·lícules més emblemàtiques de l’univers Ghibli. “El viatge de Chihiro” (Hayao Miyazaki, 2001). I a partir de les 22 hores, el divulgador de cultura japonesa Oriol Estrada, conegut com a Capitán Urías, presentarà “Akira” (Katsuhiro Ōtomo, 1988).