Festa per reclamar el Museu d'Art Local de Terrassa

Tornen a la càrrega i ara, vestits per a l’ocasió. Els impulsors del projecte d’Arts Terrassa han programat una nova acció reivindicativa (i festiva, deixen clar) per reclamar la creació d’un Museu d’Art Local de Terrassa al Vapor Ros. La festa es durà a terme el 19 de juny vinent, dijous, precisament al pati del complex fabril del qual en reclamen un espai destinat a l’obra dels artistes terrassencs. L’hora prevista: les 19. La plataforma ha creat una samarreta específica amb missatge, que vendrà el mateix dia de l’acció.

Fa un any de la proposta d’aquesta associació cultural, que ha arribat als 250 inscrits. “Per tal de celebrar l’efemèride i donar-nos visibilitat, volem fer una segona acció reivindicativa i festiva”, subratllen. Ara volen celebrar “la inauguració de la Fase Zero del Museu d’Art local de Terrassa” i per a aquesta convocatòria demanen assistir a l’acte amb els marcs de quadres buits, i vestits de negre, amb algun barret, gorra, gorro també negre al cap, “i si teniu, llacet o corbata”. I qui vulgui vestir de llarg i de colors, serà benvingut “per fer la gala més vistosa”. Hi haurà copes i ampolles de cava, malgrat que buides. Una llicència de record simbòlic. S’hi faran parlaments per “inaugurar” el museu que no hi és però potser hi serà. Almenys, aquest és el motiu de la lluita. Fins i tot, es disposarà d’un Llibre d’Honor per escriure-hi comentaris.

S’han disssenyat samarretes, negres, amb el reclam on hi posa: Museu d’Art-Vapor Ros-Terrassa, al davant i el logotip d’Arts Terrassa al darrere. El 19 de juny es vendran a 10 euros la unitat, amb l’objectiu de sufragar la primera remesa (de 50 peces).

Un any enrere

La iniciativa es va fer pública fa un any. Al juny del 2024, un grup d’artistes i de persones vinculades a la cultura va difondre un comunicat demanant a l’Ajuntament la creació d’un Museu d’Art Local a Terrassa. Mesos després, a l’octubre, es van manifestar pel Centre.

Entre els impulsors es trobaven Joan Carraminyana (autor del cartell de Carnestoltes de l’any passat); l’exdirector del Museu de Terrassa Domènec Ferran; el col·leccionista Josep Guindo; el pintor Octavi Intente; l’escultor Àngel Màdico, el galerista Jordi Paüls i el poeta Joan Tamayo.

La plataforma proposava que el futur museu s’ubiqui al Vapor Ros, un lloc considerat “idoni i immillorable”, sobretot després de passar a titularitat pública i amb el pla d’usos modificat per acollir activitat cultural.