La "Pubertat" de Terrassa arriba a la tardor

No són els Minyons, però la colla malva ha estat més que plató, humà i físic, d’aquest producte. No són els Minyons, però la directora, i protagonista, de “Pubertat”, Leticia Dolera, ha estat una “minyona” més durant mesos, imbuïda de l’ambient casteller a Terrassa. I tot plegat, per rodar aquesta sèrie ambientada en el context de la cultura popular però, en la seva estructura narrativa, concebuda com un drama familiar. HBO Max ha anunciat que l’estrenarà en la tardor pròxima. Després es podrà visionar a 3Cat.

Produïda per Miriam Porté i Oriol Maymó, “Pubertat” és una sèrie original de Max, en coproducció amb 3Cat, que consta de sis episodis, creada, dirigida i interpretada per Leticia Dolera. La història es desenvolupa al voltant de la nit de Sant Joan, en el marc de la tradició castellera catalana. Es tracta d’un drama “que explora el pes del tabú i l’herència psicològica transmesos de generació en generació”, segons HBO Max.

L’argument: una comunitat es trenca amb una denúncia d’una agressió sexual

L’harmonia d’una comunitat es trenca quan una denúncia d’agressió sexual esclata en xarxes socials, assenyalant a tres adolescents com a responsables dels fets. El sotrac divideix les famílies, que es veuen obligades a enfrontar-se a la veritat, però també als seus propis límits i responsabilitats. La tensió creix i una pregunta separa a tots: pot un nen (de 13 anys) ser un agressor sexual, o tot és fruit de la confusió pròpia de l’edat?

La vulnerabilitat

Leticia Dolera destaca que en la pubertat la sexualitat i els canvis en el cos ens fan vulnerables: “En un context on els adults semblem no tenir encara resolt un tema tan crucial com el consentiment, com podem esperar que el tinguin resolt els adolescents? Com s’aproximen ells avui dia a una cosa tan íntima com la sexualitat? Com ho fem nosaltres, els adults? Estem preparats per a acompanyar-los?”, pregunta la directora. Amb la sèrie, afegeix, ha volgut aproximar-se, d’una banda, a la complexitat de la sexualitat “i la seva escala de grises”, i, d’altra banda, “al pes de l’herència psicològica familiar i com aquesta ens afecta de manera especial en el nostre trànsit cap a l’edat adulta”.

La sèrie de Dolera està ambientada al món casteller

Quim Vives

A més de Dolera, a l’elenc figuren Xavi Sáez (“Vida perfecta”, “Modelo 77”), Betsy Túrnez (“Vida Perfecta”, “El rey tuerto”), Alexandra Russo, Jean Cruz (“La noche más larga”, “La cocinera de Castamar”), David Vert (“Com si fos ahir”, “El inocente”), Biel Duran (“Sé quién eres”, “Derecho a soñar”), Anna Alarcón (“Bienvenidos a Edén”, “El inocente”), Lluís Marco (“Mano de hierro”, “Los herederos de la tierra”) i Vicky Peña (“Libertad”, “Piedras”), entre d’altres. El repartiment adolescent el componen principalment actors debutants de 13 i 14 anys, i Carla Quílez (“La maternal”).

La producció ha estat de Distint Films, Corte y Confección de Películas, Uri Films i 3Cat en coproducció amb l’empresa belga AT-Productions. Compta amb el suport d’ICEC, el programa Europa Creativa Media i Eurimages. “Pubertat” és una sèrie escrita per Dolera amb la col·laboració d’Almudena Monzú com a coguionista de tres capítols, i David Gallart com a coargumentalista en dos episodis.

Bona part de la sèrie es va gravar l’any passat a Terrassa, amb els Minyons d’amfitrions. Segons va explicar ella mateixa al Diari de Terrassa, Dolera va escollir la colla malva perquè l’equip necessitava una colla que pogués garantir un 3 de 9 amb folre i que estigués prop de Barcelona. “També tenen la tradició de ser els primers que van pujar dones al tronc, però això ja és un extra”, afirmava la directora. I afegia: “Una colla castellera és com una petita societat i, per tant, té totes les llums i ombres que puguis imaginar”.