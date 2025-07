Música electrònica a la plaça de Ricard Camí de Terrassa

Nou espai. La Festa Major de Terrassa 2025 pujarà per la rambla d'Ègara i s'establirà davant la confluència amb el carrer de Galileu a ritmes que emanen de sintetitzadors, mostrejadors o seqüenciadors, i, per descomptat, del bon maneig dels DJs.

Aquest divendres i aquest dissabte, la plaça de Ricard Camí esdevindrà una pista de ball, per a aquells que vulguin ballar, o un simple espai d'ambient de gaudi de música electrònica, perquè aquest gènere ric, tan incomprès a vegades, serà el protagonista d'un nou espai festiu, The Cube FM.

L'Associació Cultural The Hive, en col·laboració amb el restaurant Rollin, ha presentat aquesta marató de música electrònica que inaugurarà la plaça de Ricard Camí, a tocar dels antics jutjats, com a escenari de la Festa Major. Els seus impulsors defineixen la seva aposta com "una innovadora proposta musical que portarà la música electrònica al cor de la Festa Major de Terrassa". Electrònica a l'aire lliure amb artistes de Terrassa.

"Crear un nou espai de referència per a la música electrònica a Terrassa, posant en valor el talent dels DJs locals"

Divendres, des de les 22.30, Philip Sunday, Jousou i This Grace seran els encarregats d'animar la festa fins a les 3 de la matinada del dissabte. I dissabte, en la mateixa franja horària, arribarà el torn de Ninja Engineering, Bruce Gee i Cadalso.

Alternativa moderna

The Cube FM neix amb objectiu clar: "Crear un nou espai de referència per a la música electrònica a Terrassa, posant en valor el talent dels DJs locals". Es tracta d'una iniciativa per oferir "una alternativa moderna dins de la programació tradicional de la Festa Major", per atreure tant als amants de la música electrònica "com a aquells que vulguin descobrir nous ambients". Es busca la mescla, tradició festiva amb les tendències musicals últimes.

Darrere de tot això es troba The Hive, una associació cultural nascuda amb la voluntat de promocionar l'electrònica a Terrassa, creant espais d'expressió per al talent local. L'associació col·labora amb altres entitats, bars i restaurants per portar aquest gènere "més enllà dels circuits habituals". A més de donar oportunitats als artistes d'aquí, pretén "democratitzar l'accés a aquest gènere musical i acostar-lo a tota la ciutadania".