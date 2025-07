“Es notarà a la butxaca”: usuaris del transport públic opinen sobre les noves tarifes

Aquest dimarts han entrat en vigor les noves tarifes del transport públic, i a Terrassa això s’ha traduït en un increment de la targeta T-25 dels autobusos municipals (TMESA), que passa de 9 a 10,85 euros. Aquesta pujada es deu a la reducció de la subvenció estatal, que baixa del 30% al 20%.

La María Herraiz, usuària habitual, s’ha mostrat preocupada: “Crec que sí que es notarà a la butxaca. Cada cop costa més el transport i no hauria de ser així”. En Diego, que agafa l’autobús un parell de cops per setmana, ho veu amb més tranquil·litat: “Està bé. Abans era encara més car, almenys ha estat una pujada moderada”.

A diferència de Rodalies, a la ciutat l’augment del preu de la T-25 no ha tingut un impacte immediat per a la majoria. Molts dels usuaris habituals encara disposaven de títols vàlids aquest matí. Les T-25 comprades durant el 2024 es poden utilitzar fins al 30 d’agost de 2025, i les adquirides a partir de gener del 2025 seran vàlides fins al 28 de febrer de 2026.

D’altres, com les persones que disposen de la T-Blanca, una targeta més accessible per a col·lectius específics, no es veuran afectades pel canvi. "Jo em desplaço molt amb bus, i més ara amb la calor, però tinc la sort de comptar amb aquesta targeta", ha valorat la Glòria Camarero des de la parada davant la Mútua.

"Soc usuària habitual de la línia H. Tinc la targeta verda perquè treballo a l’hospital, així que no m’afecta. Però és cert que feia molt que no apujaven les tarifes. És un problema, perquè tot està cada cop més car i la gent més empobrida", ha remarcat la Rosa Naverrete.

Incertesa i queixes a Rodalies

A l’Estació del Nord de Terrassa, el moviment era constant. Amb maletes, motxilles o bosses de compra, molts usuaris feien cua a la taquillla pel nou abonament mensual de 20 euros un cop constatat el final de la gratuïtat. L'Alexander Lobaine, que viatja diàriament per feina a Valldoreix, ha explicat: “Entenc que no pugui ser gratuït per sempre, però si haig de pagar, vull que els trens arribin puntuals. Dona'm, com a mínim, un bon servei a canvi”. Ell és de Manresa, baixa a Terrassa i allà enllaça amb els Ferrocarrils. “Amb els Catalans mai hi ha problemes, però amb Rodalies és constant. El preu? El preu és el de menys”, ha afegit.

L’Emma, que fa un curs fora de Terrassa, lamentava: “He de moure’m cada dia fins al novembre. Entre retards i la incertesa amb els títols, tot són traves". També hi ha casos com el d’en Yunes, que viu a Terrassa i treballa a Barcelona: “No sabia res. M’he trobat que la targeta caducava avui i ara em toca fer cua".

Altres, com la Vanessa Romero, que viatja de manera puntual, han criticat la falta d’informació: “No entenc per què la targeta recurrent funcionava a primera hora i després s’ha tallat. Ha causat confusió". Una altra usuària, la Montse Nicolàs reblava: "No sabia res. I si no hagués portat diners?".

Els nous abonaments mensuals de Rodalies costen 20 euros, ofereixen viatges il·limitats i valen per a totes les zones. Per als joves d’entre 15 i 26 anys, és a meitat de preu; i de franc per als que tinguin menys de 15 anys. També hi ha l’opció de comprar un abonament de 10 viatges amb un preu en funció de la zona, que pot ser utilitzat per diverses persones de manera simultània. Tot i així, molts usuaris coincideixen que el problema no és només el preu, sinó la qualitat del servei.