Bogeria amb el mocador de la Festa Major de Terrassa: "És identitat de ciutat"

La iniciativa de la creació del mocador identificatiu de la Festa Major de Terrassa, iniciada el 2024, va ser tot un èxit. En aquesta primera edició, van ser 5.000 els mocadors que es van posar a disposició, de manera gratuïta, de tots els terrassencs que volguessin formar part de la festa. Veient la popularitat d'aquesta iniciativa, enguany, l'Ajuntament ha duplicat les unitats dels mocadors, fins a arribar als 10.000.

I estan volant. Des de primera hora del matí, s'han format cues a l'Oficina de Turisme del carrer Font Vella -l'únic punt de oficial de distribució- per a recollir el nou mocador de Festa Major. Enguany, és d'un color groc viu amb el disseny del cartell de la Festa Major de Conrad Roset de color blau. "Així és molt visual, i és un signe perquè tothom sàpiga que estem de Festa Major", comentava la Laura Monte, després de recollir-ne dos: un per a ella i un altre per al seu fillol. Aquesta és la consigna: des d'aquest dimarts, es poden demanar fins a dos mocadors per persona, fins a esgotar existències. Encara que si no us afanyeu... Els mateixos organitzadors, a l'Oficina de Turisme reconeixen que al ritme actual d'entregues, els mocadors es poden exhaurir aquest mateix dimarts.

La gent pot recollir el mocador de la Festa Major a l`Oficina de Turisme

Nebridi Aróztegui

La població hi està bolcada. Des de famílies, com ara l'Oriol Vives, que n'ha recollit per als seus nens, i deia que aquest mocador "dona visibilitat, i fa més gresca i xerinola el fet que tothom vagi amb algun element distintiu de la festa"; fins a joves com l'Arlet Martín i la Clàudia Latorre, que explicaven que "és identitat de ciutat. Veus a tothom que ho porta, i et sents que en formes part". En aquest sentit, la ciutat abraça, no només als seus terrassencs, sinó a gent que en vol formar-hi part, com l'Ana Yagüe, que viu a Terrassa des de fa un any i mig, i aquest any ho ha aturat tot per a celebrar la seva Festa Major: "És molt bonic el fet de formar part de la ciutat d'aquesta manera. No sé si me'l lligaré al coll o el penjaré de la