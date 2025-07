La Víbria exposa el seu projecte radiofònic al Baumann Bar

El Baumann Bar de Terrassa ha obert una exposició radiofònica. La mostra, que es tancarà el 18 de setembre, recull l’essència de Ràdio Víbria, que els seus impulsors defineixen com “un projecte de comunicació comunitària amb vocació formativa i social”.

L’exposició ha estat dissenyada per l'artista Marta Fabón, participant del projecte, i combina fotografies del procés de treball amb il·lustracions i sis personatges de plastilina “que acompanyen el recorregut de manera simpàtica i expressiva”, indica La Víbria Intercultural, promotora de la iniciativa. Els personatges “representen la diversitat cultural i social del projecte” i simbolitzen els sis pòdcasts que s’hi poden escoltar mitjançant codis QR repartits per la sala.

Ràdio Víbria, amb una vintena d’emissions en línia, va néixer el 2021 a Terrassa amb el propòsit de ser “un espai de trobada, especialment per a les persones joves” i de donar veu a col·lectius “que sovint queden exclosos dels canals de comunicació convencionals”. Inspirada per les antigues ràdios lliures i les actuals ràdios comunitàries, “aposta per la transformació social a través de la comunicació”. Ofereix formació en pòdcast.