"El teatre fet per companyies amateur és teatre igualment”, sosté Sílvia Bartés. “I portar-lo al teatre principal és donar-li la importància que es mereix, perquè el fet que els actors no cobrem per la feina no vol dir que no sigui prou bo”.

Un al·legat en pro del teatre no professional va sobrevolar, ahir la presentació de la Mostra Set de Teatre, marató de companyies amateurs que tindrà lloc al Teatre Principal entre dijous i diumenge (5, 6, 7 i 8 de juny).

També una qüestió lèxica: Si teatre ho és tot... Per què el teatre professional li diem “teatre” i al no-professional li afegim “teatre amateur”.

Sigui com sigui, a l’acte també van participar representants de les companyies programades que portaran les seves obres al Teatre Principal: Companyia8, que farà “El súper” (dijous, 20 hores); Qollunaka Grup de Teatre, amb “Terra baixa” (divendres 21 hores); 34 Passes amb “Políticament incorrecte” (divendres, 18 hores); PAM Teatre i el seu “Gustafsson R-60 (dissabte, 21 hores); El Social Teatre, que adapta “El mètode Grönholm” (diumenge, 17 hores); i Farga’m Teatre (diumenge, 19.30 hores).

Es tracta de sis muntatges teatrals per a sis companyies. Val a dir, però, que enguany falta Grup de Teatre d’Amics de les Arts. I és que la xifra habitual de companyies que hi participen és de set. D’aquí el nom original, un joc entre els participants i la mateixa necessitat corporal d’estar assedegat.

De fet, Set de Teatre és un cicle de teatre amateur que es fa des de 2018, amb l’única excepció del primer any de la covid. Els criteris inicials eren ser companyies de llarga trajectòria, algunes lligades a entitats de la ciutat, amb almenys una producció a l’any que giren a mostres i concursos arreu de Catalunya.

“Més enllà de la meva mare”

Com ara Companyia8, de José Antonio Aguado. “Fa poc que hem estat a Torrevieja i a Montblanc. Jo crec que portem el nom de Terrassa arreu”, explica.

Aguado també reflexionava sobre la necessitat de crear nous públics. “Cada companyia té el seu públic, amb els nostres coneguts i familiars. Però en aquesta marató -i en general- és important no només arribar a la meva mare i la meva tieta, sinó atraure nous perfils”.

“L’hem assajat moltíssim”

I és que el teatre amateur s’ho curra fort. Oriol Carreras, de la companyia d’El Social, explica: “Nosaltres hem assajat moltíssim “El mètode Grönholm. Així que esperem poder representar-la més cops!”.

A El Social també pertanyia fins fa poc l’ara regidor de Cultura, Joan Salvador. El teatre amateur és molt transversal, amb amistats intergeneracionals i bon rotllo entre companyies”.

El regidor afegia que aquesta setena edició del Set de teatre està dedicada a la memòria del malaguanyat Robert Rué (membre d’El Social i mort el 2024), en una decisió consensuada per totes les companyies implicades.