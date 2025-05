"Twelve points go to"

La final de la 69a edició del Festival d’Eurovisió se celebra avui a les 21 hores, des de Basilea. El festival més antic del món promet, un any més, moltes emocions i sorpreses. Els nostres experts han seleccionat els seus favorits entre la potent alineació d’artistes d’enguany. Melody, la representant espanyola, ha estat en boca de tothom els darrers mesos, però les prediccions la col·loquen lluny del pòdium. Cinesa Parc Vallès ofereix l’oportunitat de gaudir de la final a la pantalla gran.

Ainoa Blanco

Cantant i candidata al Benidorm Fest 2025

Què farà Espanya?

"La Melody és una artista molt potent i tindrem bona puntuació, però no crec que guanyem"

Els tres primers classificats:

Claude (NED)

Tommy Cash (EST)

Remember Monday (GB)

Alex Marteen

Artista i Capgròs de l’any 2024

Què farà Espanya?

“Ella és espectacular i molt folklòrica, però no crec que entri en el top 20"

Els tres primers classificats:

Erika Vikman (FIN)

Johannes Piestch (AT)

J. Steczkowska (POL)

Berta Posas

Periodista i fan del Festival d’Eurovisió

Què farà Espanya?

"Gaudirà i farà l’espectacle que ella voldria fer, però no crec que passi de la meitat de taula"

Els tres primers classificats:

KAJ (SUE)

Erika Vikman (FIN)

Tautumeitas (LET)

Franc Recio

Periodista i especialista en Eurovisió

Què farà Espanya?

"No crec que sigui una proposta guanyadora, però Melody és una superartista amb molta presència"

Els tres primers classificats:

Erika Vikman (FIN)

KAJ (SUE)

Johannes Pietsch (AT))

Litus

Cantant (que destaca propostes d’altres anys)

Què farà Espanya?

"M’agrada la cançó, però ja no connecto amb el concurs. No entenc per què el tractem com als anys 60"

Els tres primers classificats:

“Waterloo “- ABBA

“Eres tú” - Mocedades

“Bailar pegados”

ChatGPT

Bot conversacional d’intel·ligència artificial

Què farà Espanya?

"Tot i els esforços per millorar la proposta, les perspectives per a Melody són limitades"

Els tres primers classificats:

KAJ (SUE)

Johannes Piestch (AT)

Louane (FR)