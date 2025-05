Quan el dol no dol (només) per la mort

Què és el dol? Com volem viure’l? Per què tendim a viure en privat el dolor de la pèrdua?”, es pregunten els artistes que participen de la mostra col·lectiva “El dol”.

Una exposició que s’inaugura avui a El Centre de Creació Artística El Corralito, al seu local del carrer de Sant Leopold. A partir de les 19 hores, els espectadors podran fer un recorregut per la dotzena de peces artístiques que componen la mostra. I a les 20 hores, Biel Sauret protagonitzarà una performance temàtica.

Entre les obres que es poden veure n’hi haurà de Mar Gil Humet, amb unes làmines sense emmarcar, entorn del dol. Gil és coautora del veterà calendari “De Cel als Ulls”.

De fet, juntament amb la il·lustradora Cecília Canal Cardús, qui en aquesta ocasió participa amb dues peces artístiques. Una altra artista veterana de la sala és Marta Rodríguez Palau, amb la seva obra “Trànsit”, que de fet ja es va poder veure a l’abril, en aquesta mateixa sala, quan va protagonitzar una exposició integral.

Altres formats artístics seran els fanzins. Mariona Jordan, per exemple, ha escrit un relat il·lustrat que dona per al seu primer fanzín. Tanmateix, Jordan és una il·lustradora consolidada, encarrega de bona part de la cartelleria d’El Corralito. També hi participa una altra membre de l’assemblea d’artistes, Sara Alastuey.

Un peça ben visible és la d’Ana Garcia Madrid, en un homenatge als seus avis. De fet, hi haurà una màquina de cosir com la de la seva àvia.

I Ayaub Hassani Tanich ha evocat una petita tomba, la del seu pare, damunt la qual ha situat objectes que per ell eren importants i el definien.

A més, al carreró exterior del Vapor “Navarro” s’estendrà una lona d’onze metres de llargada on s’han inscrit amb els noms de prop dels 11.000 gazians assassinats per Israel (dels prop de 50.000 actuals), de la ma de l'entitat Terrassa amb Palestina.

Un dol ampli, doncs. On no només dol la mort d’un ésser estimat, sinó també per marxar de la nostra terra, pel trencament d’un vincle profund o per un canvi d’etapa.

* L’exposició estarà oberta avui divendres de 19 a 22 hores, amb la performance de Biel Sauret “Contes de l’aigua” a les 20 hores; i demà d’11 a 14 hores, amb música de xivarri.wav.