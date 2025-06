Miquel Mas Fiol tanca la “Trilogia Millennial”

El dramaturg mallorquí Miquel Mas Fiol torna a Terrassa un any després de la seva estrena a la ciutat. Serà aquest dissabte quan presenti a Terrassa la seva obra “Els Miserables”, al Teatre Alegria a partir de les 19 hores.

Aquesta obra és el tancament de la Trilogia de la Condició Millenial: “La revolució serà cool o no serà”. De fet, l’any 2024 va aterrar a Terrassa amb la segona peça de la trilogia, “Les Penes del Jove Werther”, que reflexionava sobre conceptes com “ghosting”, “benching”, “sadfishing”… O dit d’una altra manera: el comportament d’exhibir a les xarxes socials els drames d’un mateix, per tal d’aconseguir “likes”.

L’obra va generar expectativa i va deixar bones sensacions al circuit teatral. De fet, van ser moltes les obres que reflexionaven sobre l’impacte de la digitalització en els éssers humans, al llarg de la passada temporada teatral 2024-2025.

Tot i que enguany aquest perfil teatral ha tingut un menor impacte en el conjunt de la programació, sense dubte estarà representat aquest dissabte per “Els Miserables”. De fet, el teatre sociopolític que planteja Miquel Mas Fiol és d’un tarannà similar al que la companyia La Calòrica destil·la.

Els intèrprets de l’obra són Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Gerard Franch. Amb hora d’inici a les 19 hores, el preu de les entrades pel Teatre Alegria és de 18 euros.

“Triomf mainstream”

Un egòlatra director teatral decideix apostar per una versió reduïda i comercial d’“Els miserables”, de Víctor Hugo amb l’objectiu d’aconseguir diners i fama. Les seves expectatives de triomf mainstream s’enfonsen quan la temàtica de rebel·lia social que presenta l’obra es fa realitat, provocant una revolta de resultats desorbitats, que esquitxa tothom.

Esbojarrada, amb un humor delirant i carregada de referents pop, “Els miserables” és una sàtira metateatral en forma de neovarietés, inspirada en la novel·la homònima de Víctor Hugo, que despulla el clàssic per parlar de la revolta i la ira, els somnis trencats i l’activisme cool.