Museus oberts fins la mitjanit, aquest dissabte a Terrassa

Coincidint amb la celebració de la Nit dels Museus, el Castell Cartoixa de Vallparadís i la Casa Alegre de Sagrera allarguen el seu horari habitual fins la mitjanit.

Concretament, afegeixen la franja d'obertura de 20.30 a les 00 hores, de manera excepcional.

A més a més, el Museu de Terrassa ha programat les següents activitats:

- Divendres 16 de maig, a les 17.30 hores, a la Casa Alegre de Sagrera i dins el programa "La mainada al Museu" s’ha programat l’activitat familiar per a infants a partir dels 3 anys: "Les Muses al Museu". La proposta anima als i les participants a buscar les set muses que s’amaguen a diferents espais de la Casa Alegre.

- Dissabte 17 de maig, a les 17 hores, es programa la visita: "La Seu d’Ègara. Un conjunt únic a Europa". Es tracta d’una activitat gratuïta per descobrir un dels conjunts més excepcionals del patrimoni cultural europeu en un recorregut de més de 2.500 anys.

- Diumenge 18 de maig, a les 11 hores del matí i dins el programa de "La Dominical al Museu", s’ofereix la ruta "Ferran Bach-Esteve i Àngela Ubasart, del taller al carrer", un recorregut inèdit per l’obra dels artistes Ferran Bach-Esteve i Àngela Ubasart, començant pel seu taller, ubicat al carrer Cremat i finalitzant amb una visita a la seva obra exposada.

- Diumenge 25 de maig a les 11.30 h s’ofereix l’activitat familiar "Contes i jocs al Museu", una proposta per a infants a partir dels 3 anys en què l’Associació Terrassenca de jocs Vadejoc, Vet aquí que i el Museu de Terrassa ens conviden a gaudir de l’hora del conte i jocs a la Casa Alegre de Sagrera.

A més a més, per commemorar la Nit dels Museus, el dissabte 17 de maig i en diferents sessions, el Museu de Terrassa i la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya, organitzen l’activitat "540 dC. Un viatge sensorial a l’antiga Seu d’Ègara". La proposta que compta amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Pere i en la qual, a partir de la projecció del vídeo "Nebridi d’Ègara i l’expansió de la comunitat cristiana" es podrà gaudir d’un viatge sensorial per descobrir, a través dels cinc sentits, com era l’extraordinari conjunt episcopal que va culminar el bisbe Nebridi d’Ègara a mitjans del segle VI.

L’activitat és gratuïta i es durà a terme a la Seu d’Ègara amb passis a les 20.30, 21, 21.30 i a les 22 hores.