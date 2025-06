Premi per a un documental sobre l'hospital del Tòrax de Terrassa

El documental “L’hospital del Tòrax”, de Canal Terrassa TV i LESTÜDI en col·laboració amb el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), serà coproduït per La Xarxa, RTVE i 3Cat. L’anunci es va realitzar aquest dimecres passat durant la 26a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), celebrat a Granollers.

”L’hospital del Tòrax” (també conegut popularment com a Sanatori) ha estat seleccionat en tercera posició en la categoria Històries de Proximitat. La resta de seleccionats: “El pont del petroli” (Badalona Comunicació), “Just graft it” (Krik Krak Productions/ETV Llobregat), “Els sons d’una diada” (El Vendrell Comunicació SLM) i “L’enigma Cuixart” (D-9 Comunicació-Televisió Costa Brava). L’altra categoria era Documental Obert, amb els projectes “L’ultim somni-gira transpirinenca” (Capibara Content SL), “Jo, Tània” (Mamba Media), “Duel a 8.000 metres” (NSN-Never Say Never), “Dies foscos” (Nayox Films), “Els gitanos catalans” (Mediaplay) i “Els baguls oblidats de Nunó” (Goita! Audiovisuals).

El jurat ha avaluat les propostes segons factors com la qualitat artística i narrativa, la viabilitat econòmica, l’adequació sonora i el calendari de producció.