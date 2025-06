Pujadó rebrà diumenge el premi Músic de l'Any a Terrassa

Cantautor, dramaturg, escriptor, estampa reconeixible als carrers de Terrassa, Miquel Pujadó rebrà aquest diumenge, 22 de juny, el guardó de Músic de l’Any a Terrassa 2024 concedit per Enfoc Musical. L’Auditori de Terrassa acollirà a partir de les 19 hores un acte obert, gratuït, per al qual no cal reserva prèvia.

L’associació Enfoc Musical va anunciar el reconeixement al compositor el passat 22 de novembre, destacant “la seva àmplia faceta com a artista, escriptor, locutor així com autor teatral”. Miquel Pujadó ha enregistrat 19 discos de llarga durada, 12 d’ells amb temes totalment propis, i ha participat en festivals com el Cervantino de Guanajuat (Mèxic), el Barnasants (Barcelona) o el Milanoeuropa de Milà. Ha cantat sovint arreu d’Europa, en solitari o compartint l’escenari amb artistes de renom com Georges Moustaki, Paco Ibáñez, Gino Paoli o Michel Legrand. I prepara per al 2026 un altre àlbum: “Cicatrius i naufragis”.

Guionista i locutor, el prolífic músic ha escrit, compost o adaptat cançons per a Dyango, Guillermina Motta, La Salseta del Poble Sec, Joan Isaac, Blues de Picolat, Luis Eduardo Aute i molts altres grups i cantants, a més d’encarregar-se de les adaptacions de moltes de les cançons del programa “Bojos pel Ball” de TV3. Doctor en Filologia Romànica, va guanyar dos anys, el 1988 i el 1997, el Disc Català de l’any de RNE/R4 als millors textos. Al 2001 va obtenir el IX Premi de Música Francesc Pujol i Pons i el Premi Cerverí de la Fundació Prudenci Bertrana de Girona a la millor lletra de cançó l’any 2003.

"Bard irreductible"

Pujadó és també autor de contes i altres narracions. El “bard irreductible”, com el va definir en el títol el primer llibre dedicat a la seva trajectòria, escrit per Miquel-Lluís Muntané i publicat el 2019, també és un reconegut dramaturg. Entre el 2007 i el 2022 va signar més de 25 espectacles per a la Fundació Romea amb la col·laboració de Carles Canut; sovint hi va col·laborar com a cantant i actor amb artistes de la talla de Joan Pera, Mingo Ràfols, Jordi Boixaderas, Josep Maria Pou, Mònica Glaenzel i Pep Ferrer.

A més del creador de “Papiroflèxia”, també han rebut la distinció de Músic de l’Any a Terrassa aquests artistes: Josep Freixas (any 2014), Lydia Campà (2015), Miquel Farré (2016), Josep Maria Farràs (2017), José Ávalos (2018), Joan Casals (2019), Miqui Giménez (2020), Teresa Marçal (2021), Josep Roig (2022) i Lidia Muniesa (2023).