Terrassa acull una marató d'anime al Cinema Catalunya

Primer, “El detectiu Conan Million Dollar Pentagram”. Després, “El viatge de Chihiro”, per acabar amb el clàssic “Akira”. Que ningú s’inclini per l’interès aïllat de cada producte, ni tan sols pel del conjunt. Són tres títols clau en un gènere que també és més que un gènere, que esdevé base fundacional d’un moviment cultural, el dels “otakus”, o aficionats intensos per elements de la cultura japonesa. És anime, animació nipona, i centra aquest dissabte un dels certàmens més esperats de la Frikassa, associació terrassenca que reivindica la cultura friqui i als seus components. La marató d’anime en català, la primera edició de l’AnimEgara, se celebrarà aquest dissabte al Cinema Catalunya de Terrassa a partir de les 16 hores. És una experiència que no només inclourà la projecció de les tres pel·lícules, sinó també un concert de BSO, un col·loqui amb actors de doblatge, sortejos “i molt més”.

Aquest “molt més” constitueix una sorpresa en la seva major part, però el que ha deixat de ser sorprenent és l’èxit de la convocatòria, per la qual aquesta mateixa setmana ja s’han interessat desenes de persones comprant entrades: 5 euros una pel·lícula, 12 euros les tres.

Velocitat

“Tractant-se de la primera edició, estem molt satisfets”, explica Ariadna Closa, secretària de la Frikassa. A l’octubre, l’entitat farà tres anys. Va començar molt a poc a poc per generar “un espai de trobada amb els ‘otakus’ de Terrassa”, però reconeix que en els últims temps ha agafat velocitat de vertigen. En bona part, el seu treball ha anat de bracet d’altres agents culturals, com Landròmina, Nikochan o l’Associació Japonesa Tenshin. “Crec que hem contribuït a donar envergadura a espais abans més estancs, com si funcionéssim d’argamassa”, suggereix Closa.

L’abril del 2024, la Frikassa va organitzar un homenatge a Akira Toriyama, creador d’èxits com “Dr. Slump” i “Bola de Drac”. “Va funcionar molt bé”, recorda Closa. Per a ella (31 anys), com per a molta gent, “‘Bola de Drac’ va obrir la porta a la normalització de la llengua”. La porta es va obrir encara més amb altres propostes d’anime. Aquest gènere “encara s’associa a públic infantil, però és un format de creació”, conclou l’Ariadna.