Un mural ceràmic per a una biblioteca de Terrassa

Serà una simbiosi entre l’aventura llibresca i funcional del contingut i l’aposta artística de part del continent. La biblioteca del districte 6 (Bd6) de Terrassa necessita un repàs de rehabilitació pel que fa a una de les seves façanes, la nord, però la rehabilitació anirà quelcom més enllà: esdevindrà la base per a un futur mural ceràmic que podria superar els 100 metres quadrats de superfície. Almenys, així es contempla en el projecte de reforma puntual d’aquest equipament construït fa vint anys a la rambla de Francesc Macià.

El nou paisatge resultant de les obres del parc de la República propicia que la façana deixi de ser una simple façana. De fet, la memòria valorada del projecte rehabilitador indica que, després de les obres de restauració, es preveu dur a terme “una intervenció artística” a la part massissa de la paret; una intervenció “consistent en la instal·lació d’una obra realitzada amb peces ceràmiques”. Per aquet motiu, l’informe “recull la proposta de crear una base adequada per a aquesta obra”.

La paret té una superfície de 116 metres quadrats

La Bd6, doncs, s’adaptarà als nous temps i entorns en un sector en transformació. El projecte recorda que, en el moment de la seva construcció, la façana en qüestió feia front a un gran solar, ocupat per un aparcament en superfície. La situació ha experimentat un canvi radical. Al seu costat s’ha aixecat un local d’ús cultural construït en la segona fase del parc de la República i tot just davant es desenvolupen les obres de la tercera fase, i última, del que està cridat a ser un dels grans pulmons verds de Terrassa.

La façana, aleshores, un cop acabades les obres del parc, “servirà de teló de fons d’un espai singular de la ciutat”, assenyala el projecte. A més, rebaixada la cota del terra uns 80 centímetres, la superfície de la paret es veu incrementada. La façana està dividida en dos panys iguals de 14,50 centímetres de longitud, per quatre d’alçada, cada un. En total, 116 metres quadrats disponibles per a una obra artística de peces ceràmiques. La previsió inicial passa per inaugurar el mural poc abans de l’obertura oficial del parc. Això és, a principis de l’any vinent.

Grafits

Als darrers anys, la paret que serà objecte de reforma ha estat suport, un de tants, de grafits de dubtosa vocació artística. Aquest dilluns, però, estava neta i pintada. La façana no presenta patologies greus, però requereix reparació per diversos motius: la brutícia a la superfície més propera al terra, les deformacions dels elements metàl·lics dels paraments que tanquen el pati, l’adaptació a la nova alçada de la façana, la recol·locació d’un muret enderrocat durant les obres del parc o la solució al deteriorament de les reixes de ventilació rovellades. Les peces metàl·liques de la part superior de la façana també presenten òxid.

La biblioteca es troba a l`àmbit del parc de la República

Alberto Tallón

Tot plegat, desmuntar i netejar paraments, reparar la paret i la serralleria, entre altres actuacions, es duran terme en els propers mesos. El pressupost base de l’obra era de 39.930,12 euros, amb un termini aproximat d’execució de quatre setmanes. Només una empresa ha presentat oferta al procés de licitació.

La memòria del pla deixa clar que el parament actual de formigó s’ha de revestir amb morter armat amb una malla “per garantir la seva adherència i durabilitat”, perquè allà, a sobre, s’hi instal·larà “un mural artístic, consistent en un mosaic ceràmic”. Serà el teló singular, mirant cal al sud, per a un nou entorn urbà, el parc de la República.