Dives del jazz per Nadal i Sant Esteve

La Nova Jazz Cava s’engalana durant aquestes festes per rebre dues de les grans figures del panorama musical del moment. Després del dinar de Nadal i d’una bona sobretaula, la Nova Jazz Cava proposa una cita amb la madrilenya Susana Sheiman a les 22 hores. Una artista lligada a la reivindicació de les veus femenines de la història del jazz. La confessa admiració per Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Aretha Franklin, Edith Piaf o Carmen McRae l’han inspirat en la creació del seu estil personal.

La vocalista madrilenya va debutar molt prematurament als escenaris. Al llarg de la seva trajectòria Sheiman ha actuat al costat de grans jazzmen de la talla de Jesse Davis, Brad Leali, Nicholas Payton, Frank Wess, Alain Guiu, Jean-Pierre Derouard, Santiago de la Muela o David Pastor, entre molts d’altres. Aquest Nadal estarà acompanyada per músics d’aventures anteriors. L’incansable pianista Xavier Algans i la rítmica del contrabaixista Pere Loewe es veuran recolzats pel domini de Xavi Hinojosa a la bateria.

I per baixar els canelons del dia de Sant Esteve, la Nova Jazz Cava proposa una cita imperdible per a tots aquells terrassencs amants del jazz. I és que Atenea Carter juga a casa. La cantant i compositora terrassenca lidera el projecte Groove Collective, amb Lídia Facerías, Pep Coca i Pau Gurpegui, i junts tenen una clara voluntat de fusionar el jazz amb el neo-soul. En aquesta ocasió, Carter s’apropa a la figura de la vocalista i pianista nord-americana Nina Simone, plena d’influències de jazz, blues, rhythm’n’blues i soul, i de sentiments contraposats: des de la tristesa més profunda fins a una impulsiva alegria. Atenea Carter és cantant professional de jazz i soul des de fa 17 anys. És també compositora d’alguns dels seus temes que interpreta des del respecte per la tradició i amb la mirada fixada cap a la llibertat estilística. Groove Collective neix el 2017 i, des d’aleshores, han realitzat moltes actuacions per Catalunya amb un tractament musical que els fa sonar clàssics i molt actuals, alhora.

Ambdues actuacions tindran entrades per 20 euros a la taquilla de la Nova Jazz Cava. Els socis podran adquirir-les per 14 euros.

“Swing Nadales”

Per si no n’hi hagués prou, el dia 27, la Nova Jazz Cava acull l’espectacle de la Big Barra Band, on tothom podrà gaudir de la música en el format de les grans Big Bands dels anys quaranta i cinquanta. En aquesta ocasió presenta un repertori Nadalenc farcit de clàssics del swing que, diuen, no deixarà a ningú indiferent.

Dives del jazz per Nadal i Sant Esteve