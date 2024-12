L’hora d’un cor de gran prestigi

En el marc de la tercera edició del Festival Cant Coral Ciutat de Terrassa, diumenge serà el torn de la Leioa Kantika Korala, un dels cors de joves de major prestigi internacional. Sota la direcció de Basilio Astúlez, amb una reconeguda trajectòria i que arriba per primera vegada a Terrassa. Aquest divendres a la nit, i a la Seu d’Ègara, és el torn del Cor Cererols, especialitzat en música religiosa i que estàs format per vuit cantaires de diverses procedències i el director, Marc Díaz.

Astúlez ha impartit aquest divendres uns tallers amb joves alumnes del Conservatori de Terrassa, de l’INS Torre del Palau i de l’Escola El Cim, que també participaran durant una part del concert que farà la coral basca. Els integrants de la Leioa Kantika Korala visitaran aquest dissabte Montserrat i, després de la salve, cantaran alguns dels seus temes i, al vespre, actuaran a Santa Maria de Gràcia. Diumenge, a partir de les 20 hores i a l’Auditori de Terrassa, oferiran l’obra “Dizdizka Zeruan” de la compositora Eva Ugalde.

Cinquanta joves

Creada l’any 2000 en el conservatori de Música de Leioa, localitat de la província de Biscaia, aquesta coral la formen cinquanta joves estudiants de música, de diverses especialitats. Ha visitat més de quinze països durant la seva trajectòria i ha rebut més de vint premis en certàmens nacionals i internacionals. Entre els seus pròxims projectes destaca la seva participació en l’Europaisches Jugendchor Basel 2025, que se celebrarà en el mes de maig de l’any vinent, a la ciutat suïssa de Basilea.

Astúlez, fundador del cor infantil Leioa Kantika Korala, un any abans va constituir el grup de cambra femení Vocalia Taldea, guardonat en molts certàmens corals del circuit internacional. Actualment, a més, exerceix de docent per a entitats educatives, universitats i diverses federacions corals. Des de 2018, és professor de direcció coral de Musikene, el centre superior de música del País Basc.