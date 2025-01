En la intimitat d’Amics de les Arts

El nou any ens porta el retorn de diversos cicles culturals, com el que Amics de les Arts organitza des de fa anys per promocionar joves artistes i en general talent terrassenc.

Enguany són nou espectacles de diverses disciplines, si bé tots ells amb la mateixa particularitat: són de petit format. I tindran lloc a la sala d’actes de l’entitat del carrer del Teatre. “Una de les novetats, però, serà l’estrena d’una sèrie de concerts de música clàssica els divendres, que esperem que pugui tenir continuïtat els anys vinents”, explica Maria Miralda, presidenta de l’entitat.

Música clàssica

Aquest cicle de clàssica comença el divendres 24 de gener amb un duet de flauta i piano. Es tracta del dúo Gelós-Apellániz, format per Vicent Gelós (flauta) i Carlos Apellániz (piano).

A més a més, el 28 de febrer serà el torn del duet Sfera Dúo, amb Paulina Dumanaite (al piano) i Christian Torres (violí), els quals van fer néixer el projecte des del desig per gaudir del fantàstic repertori cambrístic.

Mentre que el 14 de març hi haurà un duet format per Rodrigo Alvarado (guitarra) i Meritxell Cusidó (flauta travessera). Alvarador és natural de Mèxic, mentre que Cusidó és terrassenca.

Finalment, el dissabte 22 de març també hi haurà el quartet de corda Quartet Adhara, amb el seu projecte “La musa que és la natura”. El Quartet Adhara està format per quatre noies estudiants del Conservatori Superior de Música del Liceu: Clara Them (flauta), Mireia Montiel (violí), Raquel García (viola) i Júlia Bonet (violoncel).

Roger Pera

Pel que fa a la programació de teatre, arrencarà amb “Berta i Marià”, una comèdia protagonitzada per Roger Pera, l’actor i (com el seu pare Joan) actor de doblatge al castellà. De fet, és la veu de l’actor nord-americà Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire i Edward Norton; mentre que el seu pare és conegut per doblar la veu de Woody Allen a l’espanyol.

“Berta i Marià” està co-portagonitzat per Lali Barenys, amb text d’Ever Blanchet i direcció de Maria Clausó. Serà el dia 1 de febrer.

Una setmana més tard, el dia 8, arribarà “Suélta-lo ya, coño!”, un monòleg que combina el teatre i la dansa aèria, en creació col·lectiva: Cia Camats i amb Aida Picón Fernández com a protagonista.

Oscar Intente

El 22 de febrer serà l’hora de “Pompeu Fabra, jugada mestra”, una teatralització sobre la figura intel·lectual, humana i política del geni ordenador de la llengua: Pompeu Fabra. Està interpretat per Oscar Intente, qui també és el co-dramaturg juntament amb Maria Pla. L’actuació anirà acompanyada d’una xerrada-debat sobre el català avui, “Mantenim viva la llengua? El llegat de Fabra”.

El 8 de març, Dia Internacional de la Dona treballadora, es representarà “Ritmes melòdics”, una trobada de claqué i piano on Molins i Fité entaulen una conversa musical plena d’expressivitat.

Santi Ricart

Finalment, el dia 29 de març, serà el torn de “La nit del peix kiwi”, protagonitzada per l’actor sabadellenc Santi Ricard, habitual del cicle de teatre de la Sala La Quartera. “La nit del peix kiwi” es va produir a la Flyhard de Barcelona i està dirigit pel dramaturg Josep Julien.

Les entrades estan a la venda a entrapolis.com i actualment tenen un 15% de descompte en el preu.

Des de 2015

El cicle Fem Sala es va estrenar com a prova pilot l’any 2015 i que a partir de l’any següent ja rep la denominació actual.

“Mantenim la idea primària de l’inici, que es basa en oferir cultura en molt petit format”, diu Miralda, sobre les petites dimensions de la sala d’actes. I també una segona idea: “Programar alguns artistes terrassencs, i especialment si són joves”.

De la ciutat trobem Aida Picón Fernández, que protagonitza el monòleg “Suélta-lo ya, coño!”; així com la flautista Meritxell Cusidó, algunes joves membre del Quartet Adhara i l’actor Oscar Intente.

Intente, precisament, protagonitza “Pompeu Fabra, jugada mestra”. Es tracta d’una obra en col·laboració amb la Plataforma per la llengua i un cop acabada la qual començarà un col·loqui sobre l’estat del català el 2025. Una mostra del compromès de l’entitat Amics de les Arts amb la llengua pròpia.

Cal destacar, però, que la novetat d’enguany es troba en la música clàssica, que a més a més es farà els divendres (per donar-li entitat pròpia).

Precisament, aquesta varietat de disciplines artístiques és un valor en sí mateix. “No és pas fàcil fer una programació tan vairada”, conclou Miralda.

En la intimitat d’Amics de les Arts