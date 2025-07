El vent complica l’extinció d’un incendi agrícola a Terrassa

Un incendi forestal ha afectat aquest dijous, 3 de juliol, una zona de camps de conreu al Pla del Bonaire, a Terrassa, molt a prop del Club Egara. El foc, que ha començat a les 15.30 hores, ha evolucionat ràpidament per l'acció del vent i ha obligat a desplegar fins a 20 dotacions de Bombers, quatre d’elles aèries, i a confinar preventivament treballadors i veïns. Al voltant de les 19.30 hores, s'ha aixecat el confinament i a les 19:51 hores el foc ha estat declarat com a extingit. La superfície afectada és d’unes sis hectàrees i no s’han registrat ferits.

Un foc que revifa i espanta

L’avís inicial ha arribat a les 15.30 hores, i en un primer moment s’hi han desplaçat quatre dotacions terrestres. Tot i això, amb l’evolució del foc i la seva intensitat, el dispositiu s'ha anat ampliant progressivament: a les 16.30 hores ja eren 14 dotacions, i a les 18 hores n’hi havia 20, amb suport aeri.

Com a mesura de seguretat, des de l'inici, s'ha tallat una part de la carretera de Matadepera, en un tram proper a l’entrada del municipi veí, i s'ha ordenat el confinament dels treballadors i socis del Club Egara, que no han pogut sortir de les instal·lacions fins passades les 19 hores. Altres centres prop de la zona, com Leitat, han decidit autoconfinar-se per precaució.

Cap a les 16.30 hores, el foc semblava estar sota control. Bombers informava via xarxes socials que “la cua, el flanc esquerre i el cap estan aturats” i que s’havien “estabilitzat alguns focus secundaris”. Fonts properes al Diari de Terrassa asseguren que s’havia comunicat als confinats que abans de les 18 hores es podria restablir la normalitat.

Tanmateix, a les 17.45 hores, les condicions meteorològiques han empitjorat i el vent ha fet revifar el foc de manera sobtada, fent-lo créixer amb més força. El cel de Terrassa s'ha omplert de fum i diversos veïns han començat a compartir vídeos i imatges de la columna visible des de molts punts de la ciutat. Els socis del Club Egara, que han quedat retinguts dins les instal·lacions des de l’inici del foc, també han mostrat preocupació per l’abast visible de les flames.

A les 18.25 hores, Bombers ha confirmat via X que es mantenien les 20 dotacions i ha demanat, a través d’un avís Es-Alert als mòbils, que els usuaris del club i els veïns de la zona de Can Pi no sortissin del recinte ni de casa seva.

A aquella hora ja havia arribat el temporal previst per aquesta tarda, amb fort vent i risc de pluja. En aquest sentit, experts apunten que gràcies a la pluja i que el vent ha bufat direcció Terrassa i no al revés, la magnitud de l'incendi no ha estat massiva.

A les 19.30 hores Bombers ha aixecat el confinament de les zones afectades i retirat els mitjans aeris, deixant 12 dotacions terrestres treballant en un foc que encara no estava extingit de forma definitiva. Prop de les 20 hores, els Bombers han fet els darrers treballs a la zona: revisió de perímetre mentre un tractor llaurava el terreny per evitar possibles reignicions. Finalment, segons dades provisionals, el foc ha afectat unes sis hectàrees de camps d’ordi i no ha causat danys personals.