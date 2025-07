Què fer (també) aquest cap de setmana a Terrassa

Figuren en el programa en igualtat de condicions que la resta, però no sempre formen part del patrimoni d’activitats de pes tradicional o destacades en l’itinerari que a vegades els terrassencs fan amb els ulls tancats durant la Festa Major de Terrassa. A continuació us oferim algunes propostes alternatives a les acostumades, des d’una trobada de gòspel a sessions declamatòries o breus actuacions teatrals, passant pel cinema a la fresca d’abans.

La nit de calma amb la poesia d’Àngel Guimerà als jardins de la Casa Alegre

El programa festiu inclou aquesta proposta amb la icona relativa a “un espai tranquil”. Després dels actes protocolaris i multitudinaris d’aquest divendres, els terrassencs estan convidats a una vetllada de lentitud, en un indret de rabeig: els jardins de la Casa Alegre de Sagrera. Es tracta de la Nit de la Poesia, amb un recital de cançons d’Àngel Guimerà. El repertori serà interpretat per Mone Teruel i Ignasi Roda, amb Pep Pladellorens al piano. L’entrada és lliure i l’accés s’habilitarà pel carrer del Cardaire. L’activitat, impulsada per Ajut a Estudiants del Tercer Món, la Fundació Torre del Palau i l’Ajuntament, començarà a les 22 hores.

Una cita amb “els nostres monstres“a la Biblioteca Central

Segurament hi ha pocs escenaris millors que un passeig que es diu “de les Lletres” per afrontar un acte com aquest. “Narradors de la nit” n’és el títol. “Els nostres monstres”, el subtítol. Amb aquests elements, ja sabem més o menys per on van les coses en aquesta proposta del programa de Festa Major 2025 que es durà a terme aquest divendres, a les 21 hores, al pati de la Biblioteca Central de Terrassa (BCT). Per si faltaven dades per acotar encara més el terreny en què ens movem, l’activitat ha estat definida com “un espectacle de narració per a persones adultes”. Anirà a càrrec de Mònica Torra i Solano, narradora i actriu especialitzada en aquest àmbit.

Biblioteca Central de Terrassa

Gòspel davant la Seu d'Ègara

Trobada de corals de gòspel. Guns & Roses en combinació amb Sopa de Cabra, però també amb Doctor Prats, amb toc nostrat. Aquests són alguns dels grups les cançons dels quals seran versionades avui per Gospelins, el cor de l’Institut Terrassa, a la plaça del Rector Homs, davant de la Seu d’Ègara. El concert, “Don’t stop us now!”, s’iniciarà a les 20 hores. El cor, dirigir per Alícia Rey, compartirà amb el públic temes dels grups citats, però també de Lady Gaga, Oasis i Outkast. A continuació, a les 21.30 i al mateix espai, arribarà el torn de Tons & Sons Terrassa Gospel. I a les 23, Gospel Vallès.

A la fresca amb els films “Casa en flames” i “La mesita del comedor”

L’organització ve del Cinema Catalunya, però les sessions es duran a terme a l’aire lliure, i no pas al carrer de Sant Pere, sinó a l’amfiteatre del parc de Sant Jordi. Aquest divendres, a partir de les 22 hores, hi ha cinema a la fresca, i per partida doble: “Casa en flames”, del director Dani de la Orden (exalumne de l’Escac) primer, i “La mesita del comedor”, obra del terrassenc Caye Casas, a partir de les 00.30 hores. L’entrada és lliure i gratuïta, i al parc de Sant Jordi es condicionarà un servei de “food truck” per si algú vol sopar allà.

I algunes propostes més

-Divendres, 4 de juliol, i dissabte, 5 de juliol. Plaça de Ricard Camí. The Cube FM. Música electrònica, de 22.30 a 3.

-Dissabte, 5 de juliol, música itinerant. Inici a la Plaça Vella. Passacarrers, a les 10.30 hores, amb la Banda del Conservatori.

-Dissabte, 5 de juliol. Trobada popular de ball country. Plaça del progrés, 19.30 hores.

-Dissabte, 5 de juliol, actuacions teatrals. Coro Vell, al carrer de Sant Marian, a les 18 hores. Puzle teatral. Peces breus.

-Dissabte, 5 de juliol, 21 hores. Orquestra de Cambra Terrassa 48. Plaça del Rector Homs. A les 23, al mateix espai, OH!RQUESTRA simfònica d'exalumnes del Conservatori de Terrassa.

-Diumenge, 6 de juliol, música d’òrgan aeri, al MNACTEC. Audició de carrilló. Places limitades, cal inscripció, 13 hores.