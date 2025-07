El TNT de Terrassa tindrà direcció tècnica, malgrat tot

La desestimació de l'única oferta rebuda per a la direcció tècnica del Festival Terrassa Noves Tendències (TNT) no comportarà la supressió d'aquest servei. L'Ajuntament de Terrassa ha informat que ja ha posat en marxa un nou procés.

Com ha publicat el Diari de Terrassa, la licitació de la direcció tècnica ha quedat deserta en el primer concurs, per la qual cosa l'àrea de Promoció Cultural ha activat ara un procediment de contracte menor en concurrència pública.

Només una empresa aspirant

Al concurs inicial només s'havia presentat una empresa, amb seu a Sant Cugat del Vallès. En un anunci publicat aquest dimarts passat, 1 de juliol, l’àrea municipal de Promoció Cultural informava que no adjudicava el servei de direcció del certamen perquè la documentació aportada per l’empresa “no és suficient per acreditar la solvència tècnica i professional per executar el contracte”.

El Festival TNT-Festival d’Arts Vives i Nous Formats s’ha de celebrar a Terrassa de l’1 al 5 d’octubre del 2025.