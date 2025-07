Sense direcció tècnica al Festival Terrassa Noves Tendències (TNT)

La licitació de la direcció tècnica del Festival Terrassa Noves Tendències (TNT) ha quedat deserta, de moment. Només una empresa s’havia presentat al concurs públic. En un anunci publicat aquest dimarts passat, l’àrea municipal de Promoció Cultural informava que no adjudicava aquest servei perquè la documentació aportada per l’empresa “no és suficient per acreditar la solvència tècnica i professional per executar el contracte”.

El Festival TNT-Festival d’Arts Vives i Nous Formats s’ha de celebrar a Terrassa de l’1 al 5 d’octubre del 2025. Una sola companyia, ubicada a Sant Cugat del Vallès, s’ha presentat al procés de licitació, amb una proposta de 9.000 euros (sense IVA) de forma que el 15 de maig passat, Promoció Cultural va emetre l’informe preceptiu de valoració d’ofertes, proposant l’adjudicació a l’única candidata. Tot plegat, però, quedava a l’espera de la comprovació de la solvència tècnica i econòmica de l’empresa.

Segons l’Ajuntament, la societat va aportar un únic contracte, de patrocini i corresponent al 2024, mitjançant el qual dues entitats balears assignaven una dotació econòmica a la primera edició d'un festival realitzat a Mallorca. L’empresa de Sant Cugat l’organitzava. El contracte, però, “no és de serveis” i no detalla les tasques de l’empresa. A més, el TNT “és un festival escènic, no musical, i especialitzat en escena híbrida, amb unes particularitats i dificultats pròpies". La candidata “no pot garantir la correcta execució de l’objecte del contracte”.