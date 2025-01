9 terrassencs, a la cursa per als premis Enderrock

Ja està oberta la primera de les tres rondes de votació dels premis Enderrock, la qual es tancarà el 19 de gener. En aquesta primera ronda han entrat fins a 9 artistes de Terrassa i voltants, optant al Millor Disc en diferents estils musicals.

Formen part de la llista inicial tots els discos i cançons publicades entre l’1 de gener i el 30 de novembre del 2024 d’artistes dels Països Catalans. La gala de la 27a edició dels Premis de la Música Catalana tindrà lloc el dijous 6 de març a l’Auditori de Girona.

El major nombre d’artistes terrassencs es concentren a la categoria de Millor disc d’Autor. Hi competeixen Galgo Lento, amb el disc “Copilot”, Litus, amb el seu nou “Pájaros de desván”, Miki Núñez amb “La partida” i Sara Roy –radicada a Terrassa amb el seu àlbum “Alter ego”.

Pel que fa a Millor Disc de Pop, participen en aquesta categoria Planeta Nou, el grup liderat per Jepi Humet, amb el disc homònim, així com la jove banda matadeperenca Orella d’ós, amb el seu “Interludi”. També es pot votar el disc de La Marató 2024, que compta amb l’actuació de Miki Núñez en un dels temes, gravat al monestir de Montserrat.

En la categoria de Millor Disc de Rock, Punk i Metal, trobem Eloi Querol amb “Reina Victòria” (un recopilatori de versions inspirades en les jam-session del bar homònim), així com “Sayonara”, l’àlbum amb què Panellet posa punt final al seu recorregut.

Finalment, en l’àmbit del Millor Disc de Música urbana destaca el rubinenc Sr. Chen.

Videoclips a Youtube

Per una altra banda, entre els videoclips més vistos de l’any 2024 a Youtube torna a destacar Miki Núñez, segons el rànquing publicat per la mateixa revista Enderrock.

Aconsegueix colar-hi dos videoclips: “Bon Nadal (La guerra ha acabat)”, en 38 posició i 136500 visualitzacions, cantada juntament amb l’escolania de Montserrat; i “Tiraria enrere”, en la 45a posició i 124.400 reproduccions.

