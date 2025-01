Gairebé 400 persones participen en el programa Biblioteques Sense Fronteres

Entre els mesos d’octubre i desembre, s’ha dut a terme a totes les biblioteques públiques de la ciutat el programa Biblioteques Sense Fronteres. Aquest cicle, organitzat per les regidories de Solidaritat i Cooperació Internacional i Promoció Cultural i Audiovisual ha comptat com a eix vertebrador amb la temàtica de la pau,la no-violència i la transformació de conflictes, proposant una reflexió sobre les causes i les conseqüències dels conflictes i els processos de pau existents al món sota el títol «Llegir els conflictes, crear pau». Alhora, ha ofert eines i recursos a la ciutadania per esdevenir constructors de pau a nivell individual i col·lectiu.

El programa, que neix del servei de Biblioteques, del departament de Cultura i de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, es desenvolupa a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) des de 2021. Des de l’any passat, per primer cop i gràcies a la coordinació de la BCT Xarxa i el servei de Solidaritat i Cooperació Internacional, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el projecte s’ha estès a totes les biblioteques de districte. Així, des del passat mes d’octubre i fins a finals d’any s’ha pogut participar en les activitats del projecte a tota la ciutat.

La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional i de Promoció Cultural i Audiovisual, Rosa Boladeras, ha destacat que aquest cicle s’ha plantejat “com una petita contribució a la construcció d’una ciutadania global transformadora, de la mà de persones compromeses amb un món més just i amb la causa de la pau” i ha volgut remarcar “la importància de portar per primera vegada les propostes de Biblioteques Sense Fronteres a tots els barris de la ciutat, a través de les biblioteques de districte, i de fer arribar a tot tipus de públic el coneixement sobre les situacions de vulneració dels drets humans”.

Les activitats portades a terme han estat diverses i adreçades a diferents públics: infantil i familiar, juvenil, i adult. Així, s’han programat exposicions que han recorregut tots els equipaments, com «Millorant el món amb la visió dels infants», promoguda per Ayuda Directa, o «Amandla!!! Un crit de llibertat a les fronteres d’Europa» de Sindicalistes Solidaris, que han tingut molt bona acceptació per part de les persones que les han visitades. També s’han fet contacontes com «Plantem un conte! Històries petites per conrear pau» per a famílies amb infants o tallers d’escultura per comprendre els conflictes a través de l’art.

Més accions que han tingut força èxit han estat el taller de rap per a adolescents «Versos per la pau», el taller d’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació o els clubs de lectura «El conflicte Palestina-Israel a través de la novel·la Apeirògon de Colum McCann» a càrrec de Jordi Armadans, adreçades a un públic adult.

En total han estat més de 30 activitats en les quals han participat 382 persones, a banda de totes aquelles que han visitat les diverses exposicions proposades.

Gairebé 400 persones participen en el programa Biblioteques Sense Fronteres