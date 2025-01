Experiments, amb gasosa!

A escassos dies perquè s’alci el teló del casal de Sant Pere, els organitzadors del certamen Ciutat de Terrassa de Teatre han presentat la programació d’enguany.

Una de les peculiaritats d’aquest 2025 serà una certa tornada a la normalitat, després de la intensa edició de 2024, en la que es va commemorar el 50è aniversari del concurs. “Va ser molt gratificant i molt intens. Gairebé tenim encara una mica ressaca”, explica rialler Jordi Serra, membre de la Comissió Organitzadora del certamen.

Recuperar una normalitat que ve a dir, entre línies, que enguany els experiments es faran amb gasosa. O com deia Woody Allen: si la cosa funciona…

D’aquí que la 51 edició presenti un esquema consolidat, amb 11 obres teatrals. “Tanmateix, tres d’elles estan fora de concurs, que són els que reservem per a les nostres companyies residents al Casal de Sant Pere: PAM Teatre, Qollunaka Grup de Teatre i Elen-co”, explica Jordi Serra.

De fet, és Qollunaka la seleccionada per fer l’obertura del certamen. Serà amb una doble funció, dissabte a les 20 hores i diumenge a les 18 hores. La companyia terrassenca representarà la seva adaptació de “Terra baixa”, d’Àngel Guimerà.

Tot i això, la gala inaugural del certamen serà prèviament a la sessió de diumenge (de caràcter sobri), la qual comptarà els parlaments del president del Casal de Sant Pere, Eduard Garcia; del tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat de l’Ajuntament de Terrassa, Joan Salvador; i d’un representant de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.

Vuit obres a concurs

Serà ja el pròxim diumenge, 2 de febrer, quan arribi la primera obra a concurs. Es tracta de “Rita”, de la companyia 8uit de Teatre, provinents de Sant Cugat.

De fet, les dues temàtiques més habituals en el programa seran les comèdies i els clàssics. També hi haurà un musical i una d’històrica. “Cada any és una mica diferent: L’any passat hi va haver moltes adaptacions teatrals de pel·lícules, mentre que l’any anterior hi havia hagut moltes obres de memòria històrica”, expressa Serra.

A més, fer la tria no sempre resulta fàcil. “Cada any és més difícil fer la selecció, per la qualitat dels espectacles que ens presenten companyies d’arreu del país i també perquè es valora que siguin propostes noves, que no hagin vingut al concurs darrerament, i que hi hagi diversitat pel que fa a gèneres teatrals: drames, clàssics, comèdies, musicals…”, afegeix.

Unes obres que contemplaran (i jutjaran) un Jurat renovat, del qual fan un pas al costat, per motius personals, Anna Querol i Montse Pallejà. El nou president del Jurat és Josep Manel Martínez i la secretària serà Ariadna del Río.

3.000 entrades el 2025?

Les entrades ja han sortit a la venda. L’any passat es va superar el llindar de les 3.000 butaques ocupades. Tanmateix, era un any de sobreesforç, amb sis obres fora de concurs (tres més que enguany). De totes maneres, es va arribar a una mitjana d’uns 200 assistents per obra, calculaven els organitzadors.

El preu de les entrades és de 14 euros la general i 12 euros en el cas de socis del Casal de Sant Pere, estudiants i jubilats. El preu dels abonaments serà de 120 euros per a 11 obres (i de 100 euros amb descompte).

Experiments, amb gasosa!