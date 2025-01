“Hem tornat al Doctor Prats més dels inicis”

No seran pas poques les persones que dijous a les 20 hores entrin a les xarxes socials per escoltar el nou single de Doctor Prats. Es diu “Aeròbic” i el videoclip està rodat a un gimnàs.

Unes hores abans de fer el llançament: ens avances alguna pinzellada de com serà? No sé si puc fer cap espòiler… Però et dic que és una cançó bastant fresca i explosiva. Referma la idea del disc que teníem al cap, de refrescar la nostra producció. De fet, volíem tornar al Doctor Prats més dels inicis, molt més festiu i explosiu.

Connecta això amb la vostra decisió d’aturar els concerts en directe, que heu mantingut gairebé any i mig? Sí, del tot! Tot i que gairebé no ha estat una pausa. O sigui, la idea no era aturar per reflexionar, sinó per tenir temps per compondre el nou disc, tot encarant el Doctor Prats del futur. Perquè el que havíem viscut fins ara era una dinàmica esgotadora, de treure un disc i llavors fer una gira de concerts de dos anys. Llavors ens quedaven quatre mesos per gravar el següent disc. Però en aquesta ocasió, hem tingut molt més temps.

I també us ha alliberat temps per desenvolupar-vos amb altres projectes, com Miki Santamaria amb Sopa de Cabra! Clar, tothom ha estat més descansat per les seves altres facetes. Miki Santamaria ha girat amb Sopa de Cabra i altres projectes musicals. Ramon Figueras ha actuat amb la banda de Barcelona. Jo mateix he pogut dedicar més temps com a realitzador de projectes audiovisuals d’Ibai Llanos…

La tendència ara és anar publicant molts de singles distribuïts al llarg d’uns mesos. Serà el vostre cas? Aquest és el primer single i ha estat treballat molt conceptualment. És cert i és una novetat: estem preparant la gravació de videoclips per més d’una cançó. Abans, en canvi, es treballava més l’àlbum en global, com una coherència. Bé: en aquest nou disc també hi és, aquesta coherència, perquè al final fas el procés creatiu en el mateix moment vital. Però és veritat que avui en dia, la gent no s’escolta el teu disc “de pe a pa”, sinó que l’escolten en una llista de reproducció, etc. Som conscients que això és així. Per això li preparem una narrativa concreta a cada cançó.

Algun canvi més de la indústria musical, en aquest any i mig de silenci? És una opinió molt personal. Diria que les coses més orgàniques tornen a reflotar. A veure, l’electrònica està molt bé, tot el tema digital… Hi ha molts de concerts sense músics… Però per un procés no sé si de repetició, percebo un ressorgiment de la música orgànica del directe.

Primers concerts confirmats

Ara per ara, ja hi ha data d’almenys tres concerts de presentació del nou disc. La primera ocasió de veure’ls serà al “Festivall”, que se celebrà a Camprodon el divendres 25 abril. També hi actuarà Figa Flawas (19.30 hores, Pavelló Llandrius). La segona ocasió serà el 10 de maig, a la ciutat de Tarragona. Concretament, a l’immens pavelló Tarraco Arena (on té lloc el Concurs de Castells). I, en tercer lloc, l’opció més propera des de Terrassa: el Festival Observa de Sabadell. La cita és el pròxim 23 de maig, en un concert que tindrà lloc a l’esplèndid amfiteatre del parc de Catalunya. Aquell mateix vespre també hi actuarà Sexenni.

“Hem tornat al Doctor Prats més dels inicis”