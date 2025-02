Sergio Fernández Meléndez (Marbella, 1973), més conegut com “El Monaguillo”, aterra aquest divendres a Terrassa.

De fet, presentarà el seu espectacle “Efectivi-wonder”, en una actuació a LaFACT Cultural (21 hores).

Actualment participa en el programa “El Hormiguero 3.0” d’Antena 3, dirigit per Pablo Motos.

L’humorista ha explicat anteriorment, sobre l’espectacle: “‘Efectivi-wonder’ és un passeig per la meva infància i les diferències entre l’abans i l’ara, de quan érem nois i no estàvem diagnosticats”. I prossegueix: “No teníem Tik Tok, la nostra diversió era llançar-nos pedres, I si li obries el cap a un amic, deies: “Que bona tarda hem fet”. També recoda que es comunicaven amb un got de plàstic aferrat aun fil. “I a vegades s’anava la cobertura”, matisa de broma.

“I les mares? No és que tinguessin el cel guanyat, és que el tenien al seu nom. La meva mare s’aixecava tots els matins, mirava al cel i deia: Senyor, emporta’t-em ràpid’. És que m’hauria canviat pel nen de l’exorcista”, remata.

La carrera d’“El Monaguillo” va començar el 1995 com a col·laborador de la cadena de ràdio Onda Cero. El 2001 es converteix en finalista al tercer certamen de monòlegs d’“El club de la comedia”.

“El monaguillo”, un nen sense TikTok