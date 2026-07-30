Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 31 de juliol del 2026

Defuncions

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 27 de desembre del 2024

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 19:21
Actualitzat el 30 de juliol de 2026 a les 19:22

Aquestes són les cerimònies de divendres 31 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Paca Asensio Pérez, 99 anys 

Data de la defunció: 29 de juliol
Cerimònia: 31 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco García León, 84 anys

Data de la defunció: 30 de juliol
Cerimònia: 31 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Joan Turu Segura, 71 anys 

Data de la defunció: 30 de juliol
Cerimònia: 31 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

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