Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 31 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de divendres 31 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nPaca Asensio Pérez, 99 anys \r\n\r\nData de la defunció: 29 de juliol\r\nCerimònia: 31 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nFrancisco García León, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 30 de juliol\r\nCerimònia: 31 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJoan Turu Segura, 71 anys \r\n\r\nData de la defunció: 30 de juliol\r\nCerimònia: 31 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n