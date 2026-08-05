Qui va ser el geòleg que té un carrer de més de mig quilòmetre a Ca n’Anglada?

Carrer de Jacint Elias
Districte: 2
Barri: Ca n’Anglada
Longitud: 578 metres
Codi postal: 08222
Numeració: Parells, del 2 al 132, i senars, de l’1 al 147
Ubicació: Fins que l’Ajuntament va posar aquest nom, el 18 de maig del 1949, el carrer es deia 28 F
Hi ha alguns personatges que acaben tenint el seu nom en un carrer que es dedicaven a ciències o disciplines de menys tirada. No significa això que no fossin importants, però no costa gens admetre que n’hi ha que tenen més impacte. És evident que tot sempre dependrà dels gustos personals de cadascú o de les fílies o les fòbies. Tanmateix, sempre hi ha activitats que tenen més predicament o, més aviat, tenen més seguidors o tenen més reconeixement.
Podríem assegurar, però, que no és el cas i que, tot i que podríem considerar la geologia com una ciència que ens la mirem de passada, per al protagonista d’aquest carrer va suposar una alta consideració. Jacint Elias i Escayol (Terrassa, 1856 - 1943) no va passar per aquest món com molts d’altres.
Va iniciar la seva formació al Reial Col·legi d’aquesta ciutat i, l’any 1874, a Barcelona, va “seguir la carrera de Filosofia i Lletres”, com s’explica a l’Institut d’Estudis Catalans. Més tard, va estudiar Ciències Exactes i teoria i pràctica de teixits.
Després de fer de professor durant un temps, l’any 1912 va començar unes investigacions geològiques “amb un treball sobre geogènia de Terrassa i dels seus voltants”. Els resultats de la seva recerca els va plasmar a revistes de caràcter local i altres de professionals.
Com a membre
Per tota la seva dedicació a aquests temes, el van proposar com a membre de la Institució Catalana d’Història Natural, en concret per part de “Mossèn Faura, el P. Barnola i S. Vilaseca”, com es relata també a l’Institut d’Estudis Catalans.
A més d’articles, també va publicar llibres, amb títols com “Constitució geològica de Terrassa i dels seus voltants” (1918), “Relaciones tectónicas entre Cataluña y las Baleares (1922)” i algun estudi històric com “La noche de San Bartolomé” (1904).