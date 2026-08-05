Concurs per transformar el portal de Sant Roc

L’Ajuntament ha obert la licitació del concurs de projectes per definir el nou disseny de la superfície del portal de Sant Roc.La finalitat és convertir l’àrea que quedarà per sobre del futur aparcament en un espai acollidor i versàtil, pensat per a la vida diària i per a la celebració de grans esdeveniments, com ara cercaviles, fires o concerts.
La transformació es divideix en dues fases per adaptar-se al calendari constructiu del subsòl. La primera etapa abasta el portal de Sant Roc i la plaça de Clavé, un àmbit de 5.662 metres quadrats vinculat a la coberta de les places subterrànies. Aquesta fase inicial té un cost previst de 2.080.000 euros. Més endavant, una segona fase de 3.385 metres quadrats repensarà el carrer Major i el carrer de Vinyals. Aquesta actuació quedarà pendent fins que s’executi la connexió soterrada amb la Plaça Vella. La construcció del nou pàrquing es farà entre els anys 2027 i 2029. Un cop finalitzada l’obra civil, començaran els treballs d’urbanització a la superfície.
Refugi climàtic i cultura popular
Els plecs tècnics detallen exigències concretes per als arquitectes. El disseny haurà de mitigar les altes temperatures dels estius i funcionar com un refugi climàtic. S’hauran de preveure zones d’ombra estacional amb elements desmuntables i buscar solucions d’aigua que refresquin l’ambient. També s’haurà de garantir un lloc idoni per a la cultura popular, on es prevegi la instal·lació d’un escenari de 20x17 metres a la intersecció amb la Rambla i d’un element commemoratiu de la tradició castellera. Tot plegat serà compatible amb el pas de vehicles d’emergències i de neteja.
Dues voltes i realitat virtual
El concurs, amb un pressupost de 126.822 euros, s’estructura en dues voltes. Primer, els candidats acreditaran la solvència i presentaran un projecte similar anterior. Després, un jurat amb experts del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) escollirà tres propostes finalistes. Aquesta fase serà anònima i els treballs tindran un lema.
El guanyador rebrà 6.000 euros, igual que els altres dos finalistes. A més, liderarà un procés participatiu d’un mes, redactarà l’avantprojecte i els projectes bàsic i executiu de la fase 1, i crearà una maqueta 1:200 i una experiència immersiva de realitat virtual. El termini per executar tots aquests encàrrecs és de 7 mesos.
El contracte no es dividirà en lots per garantir-ne la coherència tècnica. Posteriorment, la direcció facultativa de l’obra s’adjudicarà al guanyador mitjançant un procediment negociat sense publicitat, per 120.000 euros (IVA inclòs). El plec també inclou condicions socials (prioritat de contractar aturats) i clàusules ètiques contra el frau fiscal i pels drets humans. Les ofertes es poden presentar digitalment fins a les 14 hores del 15 de setembre.