El darrer raig de sol a La Bodega: "Hem assolit tots els nostres reptes i estem buscant-ne de nous"

És un fenomen quasi matemàtic: quan la xafogor de la tarda comença a cedir i la jornada laboral s’acaba, la terrassa de La Bodega s’omple sense treva. Són vora les vuit del vespre i ja no hi queda cap taula lliure.
De matí, quan el sol crema la façana, el ritme és fluix i obliga a tancar al migdia, però ara la tarda ho compensa tot. Pel carrer de Carrasco i Formiguera és habitual el trànsit constant de cotxes que busquen la sortida cap a l’autopista, tot i que algun despistat de la C-16 o algú atret per les ressenyes d’internet s’hi atura a fer la copa. A fora, però, el ritme habitual és un altre. Jo em demano una clara; al meu costat, el meu pare i un amic de la família de tota la vida xerren tranquil·lament. Som la imatge fidel del públic d’aquí: veïnat, ambient de casa i converses creuades entre generacions.
Un barri jove
El Roc Blanc és un dels barris més joves de Terrassa, definit per les parelles que s’hi van instal·lar a finals dels anys noranta. Per això no hi predomina la gent gran solitària a la barra, sinó les taules compartides i la canalla. Entre les cadires belluguegen, entre d’altres, les dues filles petites de la Laura i en Chechu. Amb poc més de quaranta anys, la parella fa més d’una dècada que porta el negoci.
La Laura és la locomotora de l’establiment, la que ho fa girar tot entre bastidors i a la barra, mentre que en Chechu n’és el rostre carismàtic: atent a les taules, proper als veïns i capaç d’anar a llençar la brossa dalt del monopatí amb qualsevol pretext.
A l’interior, el local manté l’estètica tradicional que li dona nom: fusta, taules altes i una pissarra on hi ha escrita la carta amb els morros i la carn en salsa com a plats estrella, sense concessions als fullets plastificats. Enrere queda aquell antic perfil de client ràpid de barra; ara la vida és familiar i es concentra al carrer quan el sol deixa de tocar la façana. Asseure’s a la terrassa a aquesta hora és sentir parlar de fills, de veïns i, no cal dir-ho, de la vida municipal.
Després d’un temps en què el Mundial ho va monopolitzar tot gràcies a la pantalla exterior, la conversa ha tornat a la política local: la percepció de brutícia, els contenidors plens o els plataners que deixen una capa groguenca sobre els cotxes i atreuen els coloms. Tampoc queden al marge les notícies més puntuals: l’execució d’una família de senglars fa uns dies al barri ha estat en boca de tothom. Molts veïns van quedar aterrats perquè en desconeixien la causa real: la prevenció per la pesta porcina. Com recorden des de la mateixa barra, “als bars molts cops parlem sense saber”.
Un cicle complert
La Laura i en Chechu admeten el cansament d’aquests onze anys i senten que ja han complert una etapa: “Hem assolit tots els nostres reptes i estem buscant-ne de nous”.
Ara, amb el local en traspàs, les taules continuen plenes a vessar. De segur que el dia que ja no hi siguin al darrere, els trobarem allà mateix, asseguts a la terrassa com una família més del barri.