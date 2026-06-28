Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 29 de juny del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de juny de 2026 a les 21:28

Aquestes són les cerimònies de dilluns 29 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Herminia Ruiz Garcia, 99 anys

Data de la defunció: 28 de juny
Cerimònia: 29 de juny, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Lluís Vinuesa Serrate, 78 anys

Data de la defunció: 28 de juny
Cerimònia: 29 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Enrique Moltó Tudela, 85 anys

Data de la defunció: 28 de juny
Cerimònia: 29 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

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