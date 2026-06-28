Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 29 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies de dilluns 29 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nHerminia Ruiz Garcia, 99 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 de juny\r\nCerimònia: 29 de juny, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nLluís Vinuesa Serrate, 78 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 de juny\r\nCerimònia: 29 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEnrique Moltó Tudela, 85 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 de juny\r\nCerimònia: 29 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n