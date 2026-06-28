Saps on és... l'embarcació que navega per la paret

Deambulant per aquesta ciutat, i ja s’ha ressenyat a aquesta secció en anteriors entregues, ens podem topar amb tota una col·lecció de peces de diverses classes. Són mostres que reflecteixen alguna cosa en concret i que, en moltes ocasions, desconeixem el motiu que les va dur allí. Com també ja s’ha dit abans a aquestes línies, n’hi ha dedicades a sants, verges, personatges de notorietat i, com en el cas que ens ocupa, que són una representació d’un objecte o un artefacte, com aquest vaixell de vela.
D’entrada, i tenint molt en compte que aquesta és una localitat que no limita amb el mar ni té un port, que hi hagi escenificada una embarcació a la façana d’un edifici podria tenir un motiu bastant sorprenent. O, simplement, va ser una nau com podria haver sigut un avió.
Ara no hi són, però, anteriorment, sota el vaixell hi havia un any, 1036 que, com tothom recorda, va ser el de l’inici de la guerra civil. Per alguna explicació que s’escapa, aquestes quatre xifres, van desaparèixer d’aquest lloc.
Aquest treball
L’autor de “Barca Nova”, com es denomina aquest treball al “Blog del Rafael” fou Ferran Ferreri i Busqueta, nascut l’any 1917 i traspassat l’any 1976. Ja ha tingut alguna aparició en aquesta secció amb alguna de les seves obres establerta, de manera similar a aquesta, a una construcció particular.
Aquesta modesta embarcació es va fer amb terracota i es pot observar a la carretera de Montcada, en un edifici que correspon al número 81-83. Com a detall, es pot veure que el vaixell, que compta amb tots els elements necessaris per aventurar-se a la mar i viatjar cap a on sigui, té a sota una porció d’aigua que el sosté amb fermesa. Els detalls també tenen la seva raó de ser, és cert.