Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 3 de novembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de novembre de 2026 a les 20:03

Aquestes són les cerimònies de dimarts 3 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Isabel Martínez Villegas, 96 anys

Data de la defunció: 2 de novembre
Cerimònia: 3 de novembre, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Domingo Marañón García, 64 anys

Data de la defunció: 1 de novembre
Cerimònia: 3 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Joaquina Ruiz Jiménez, 94 anys

Data de la defunció: 2 de novembre
Cerimònia: 3 de novembre, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco García Moyano "El músico", 98 anys

Data de la defunció: 1 de novembre
Cerimònia: 3 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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