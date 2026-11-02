Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 3 de novembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimarts 3 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nIsabel Martínez Villegas, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de novembre\r\nCerimònia: 3 de novembre, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nDomingo Marañón García, 64 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 de novembre\r\nCerimònia: 3 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJoaquina Ruiz Jiménez, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de novembre\r\nCerimònia: 3 de novembre, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nFrancisco García Moyano "El músico", 98 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 de novembre\r\nCerimònia: 3 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n