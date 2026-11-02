El govern tira endavant l’últim pressupost del mandat amb l’abstenció del PSC

El govern de Tot per Terrassa i Junts tirarà endavant aquest dimarts l’últim pressupost del mandat gràcies a l’abstenció del PSC. Els comptes del 2027, de 283,6 milions d’euros en el vessant ordinari, es votaran juntament amb les ordenances fiscals, que congelen impostos i taxes, en un ple extraordinari convocat a les 8 hores. L’alcalde, Jordi Ballart, ha presentat aquest dilluns al matí la proposta definitiva i, a la tarda, els socialistes han confirmat que s’abstindran a canvi d’un paquet de millores en habitatge, seguretat, neteja i espai públic.
“El no a tot no serveix de res, el no a tot no millora la vida de ningú”, ha defensat el portaveu adjunt del PSC, Javi García, que ha deixat clar que el vot favorable “no ha estat mai sobre la taula” perquè “aquest pressupost no és el pressupost del PSC”, i ha avisat que el 2027 pot ser “un any de canvi”, en al·lusió a les municipals del maig.
Al matí, durant la presentació dels comptes, Ballart ja havia agraït que els socialistes s’haguessin mostrat “molt predisposats, molt flexibles i molt realistes” i havia valorat que posessin “l’interès de ciutat” per sobre dels “possibles interessos partidistes, electorals”. Segons l’alcalde, aquests comptes han de permetre “concloure moltes de les accions” impulsades des de l’inici del mandat, amb tres prioritats: mantenir i posar al dia la ciutat, acompanyar les persones i impulsar l’activitat econòmica.
Més diners per a pisos, arbres, policies i neteja de grafits
Tal com havien pactat amb el govern, han estat els socialistes qui han detallat els termes de l’acord, que es concretaran en esmenes al ple. El pacte eleva de 800.000 a 900.000 euros la partida per comprar pisos, que el 2025 era de 300.000 euros i que ja havia crescut amb l’acord de l’any passat. També suma 100.000 euros a les ajudes per millorar l’accessibilitat dels habitatges, sobretot per instal·lar ascensors, que arribaran als 290.000. “Amb aquest augment arribarem a cobrir el 40% de la demanda que no va quedar satisfeta a la darrera convocatòria”, ha assegurat García. El govern també es compromet a iniciar el projecte d’una promoció d’uns 25 pisos municipals a la rambla de Sant Nebridi, a reprendre els habitatges tutelats de Sant Pere Nord, a bonificar el 95% de l’IBI dels pisos de la borsa de lloguer i a reforçar el servei de llicències d’obres. Tot plegat se suma a la paralització de la venda de dos solars de Foment a l’antiga Fupar, una condició que el PSC havia posat per continuar negociant.
En seguretat, les noves places d’agent de la Policia Municipal passen de 15 a 20, a més de les cinc de caporal, i s’instal·laran 25 càmeres de videovigilància en diversos barris. El pacte inclou també tres vehicles elèctrics de neteja per a Eco-equip, el doble d’ajudes per netejar grafits, fins a 100.000 euros, més diners per a la millora de carrers, la plantació de 700 arbres i reprendre el projecte d’un aparcament provisional a Can Palet.
Segons els càlculs dels socialistes, les mesures pactades en els pressupostos del 2026 i el 2027 sumen més de 13 milions d’euros, entre despesa ordinària i inversions, una xifra que, segons García, és "difícil de desglossar" per anys. Com a exemple, ha citat el suplement de crèdit de més de 4 milions per recuperar el dret de superfície d’un bloc de pisos del carrer de Mallorca, acordat l’any passat, que el ple ordinari també ha d’aprovar aquest dimarts. En el manteniment de l’espai públic, el PSC situa en més de 6 milions l’increment respecte a la previsió inicial del govern en aquests dos exercicis.
Un rècord marcat per les despeses obligades
El pressupost ordinari creix 17,8 milions respecte al del 2026. Amb les inversions, el de l’Ajuntament arriba als 294,3 milions, i el consolidat, amb les societats municipals, als 367 milions. “Estem parlant del pressupost més alt de la història de l’Ajuntament de Terrassa”, ha subratllat la tinenta d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Laura Rivas, que ha advertit, però, que bona part de l’augment no és marge lliure: només l’acord estatal de millora de l’ocupació pública suposa 6,9 milions més en personal a l’Ajuntament i 1,7 milions a les societats. Els ingressos propis sumen 152,2 milions, el 53,68% del total, i la resta arriba d’altres administracions, sobretot de l’Estat, amb unes previsions que Rivas ha definit com a “prudents i responsables” per la incertesa política estatal.
Territori i Habitatge és l’àrea amb més recursos, 109,9 milions, prop del 40% del total. La portaveu de Junts i tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, ha destacat que el pressupost ordinari d’educació supera per primer cop els 30 milions. “La millor política social és la generació d’activitat econòmica”, ha defensat.
Les inversions sumen 11,5 milions, menys que l’any passat. Segons el govern, la baixada s’explica perquè el pressupost del 2026 incloïa el pla de barris de Can Parellada, que no va obtenir finançament en la primera convocatòria i que ara opta a la segona, pendent de resolució. Entre les actuacions previstes per al 2027 hi ha la redacció del projecte d’urbanització del portal de Sant Roc, millores a l’estadi Martí Colomer, el cobriment de la pista esportiva de les Arenes, jocs d’aigua al parc de la República, una nova zona de lliure circulació de gossos al parc del Nord i els projectes del recinte firal, del vapor Ros, del vapor Lila i de la futura comissaria de la Policia Municipal. També s’hi destinen uns 800.000 euros a la xarxa de clavegueram i 612.705 euros a accessibilitat, amb noves cruïlles accessibles i una àrea de jocs inclusius a la plaça de Mas Isarn.
Les ordenances, a banda de congelar la fiscalitat, suprimeixen les fiances dels contractes domèstics d’aigua, creen el recàrrec municipal sobre l’impost d’estades turístiques i apliquen un recàrrec de l’IBI als habitatges d’ús turístic, amb efectes a partir del 2028. El ple ordinari d’aquest dimarts també ha d’aprovar definitivament el Pla Local d’Habitatge.
El govern veu “molt de màxims” les propostes d’ERC
ERC, que reclama 3 milions per a habitatge, també ha presentat esmenes al pressupost. Ballart ha explicat que el govern ha prioritzat el PSC, que ja va facilitar els comptes l’any passat, per no fer “passos enrere” en el que havien pactat. L’alcalde ha qualificat de “molt de màxims” les posicions republicanes, amb l’aparcament del portal de Sant Roc com a principal escull, però ha assegurat que el govern continua obert a incorporar ERC sense trencar l’acord amb el PSC. Els socialistes comparteixen “l’esperit” de les esmenes republicanes, tot i que García ha advertit que les financen amb “un suposat augment de recaptació que tindrà l’Ajuntament per multes”. “No sabem d’on surt això, no sabem quin criteri hi ha darrere”, ha afegit.