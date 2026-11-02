Consulta aquí si t'ha tocat ser a una mesa electoral del 29-N a Terrassa

Aquest matí s'ha fet el sorteig públic que ha designat 2.349 persones per a les 261 meses de les eleccions generals. Ja pots comprovar-ho a terrassa.cat/membres-mesa amb el DNI.
Aquest matí, a les 9 hores, s'ha fet a la Sala de Govern de l'Ajuntament el sorteig per formar les meses electorals de Terrassa per a les eleccions al Congrés dels Diputats del 29 de novembre.
2.349 persones escollides
Al sorteig s'han escollit 2.349 persones d'entre 18 i 70 anys, inscrites al cens electoral. Formaran part de les 261 meses electorals dels 53 col·legis de la ciutat.
Cada mesa té un president, un vocal primer i un vocal segon, i per a cada càrrec s'han designat dos suplents. Així, només un terç de les persones sorteigades acabaran de titulars. Tant titulars com suplents s'han de presentar al seu col·legi el dia de les eleccions a les 8 del matí.
Com saber-ho
Després del sorteig, la Junta de Govern Local ha celebrat una sessió ordinària en què ha aprovat, com a segon punt de l'ordre del dia, la llista de components de les meses. Qualsevol ciutadà pot comprovar ja a terrassa.cat/membres-mesa si l'han designat, introduint el DNI.
Un càrrec obligatori
Formar part d'una mesa electoral és obligatori. Qui tingui una excusa justificada documentalment disposa de set dies, des que rep la notificació, per presentar l'al·legació davant la Junta Electoral de Zona.
Qui no es presenti, abandoni les funcions sense causa legítima o incompleixi les obligacions d'excusa o avís pot incórrer en les sancions que preveu la Llei orgànica del règim electoral general.