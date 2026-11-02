La Junta Electoral anul·la el requeriment al PSC pels fullets de les pensions

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha estimat aquest dilluns el recurs del PSC i ha anul·lat el requeriment que la Junta Electoral de Zona de Terrassa havia fet als socialistes arran de la denúncia de Vox pels fullets sobre les pensions. L’organisme provincial deixa sense efecte l’acord del 27 d’octubre per dos motius de procediment: el PSC no va tenir l’oportunitat de respondre a la queixa de Vox abans de la decisió, i l’acord el va dictar la presidenta de la Junta de Zona, quan la competència era de la Junta “vàlidament constituïda”.
La Junta Provincial fonamenta aquest segon punt en els articles 18.2 i 19.2 de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG), en relació amb l’article 19.1 h). Contra la resolució no es pot presentar cap recurs, i s’ha de notificar a la Junta de Zona de Terrassa, al PSC i a Vox.
L’acord no es pronuncia sobre el contingut dels fullets, ja que l’anul·lació es basa només en aquests dos defectes de forma.
Vox acusava els socialistes de fer propaganda fora de campanya
La Junta de Zona havia acceptat la denúncia de Vox i requeria al PSC que s’abstingués de repartir fullets electorals que suposessin “noves vulneracions” de l’article 53 de la LOREG. També advertia els socialistes que podien “incórrer en les responsabilitats administratives i penals legalment previstes”.
El partit d’extrema dreta havia denunciat que el PSC repartia a Barcelona i a Terrassa uns fullets que l’acusaven de voler eliminar les pensions, amb missatges com “El 29-N, Catalunya escull: pensions públiques o retallades” o “Vox et prendrà la pensió”. Segons Vox, era propaganda “enganyosa” i repartida “fora del període legal de campanya”. Entre les captures del repartiment que van circular a les xarxes hi havia la de la visita que Paco Aranda, número 5 de la candidatura socialista per Barcelona, va fer el 21 d’octubre al Mercadal amb Javi García, portaveu adjunt del PSC a l’Ajuntament de Terrassa.
L’article 53 de la LOREG limita la propaganda electoral des de la convocatòria de les eleccions fins que comença la campanya, que per a les generals del 29 de novembre arrencarà el 13 de novembre. En aquest període, segons una instrucció de la Junta Electoral Central, els partits poden repartir fullets per presentar els candidats o el programa, però sense demanar el vot de manera expressa.
Quan es va conèixer la denúncia, García va recordar al Diari que Vox ha votat “en diferents ocasions” en contra de revaloritzar les pensions segons l’IPC. Per això, segons el regidor, el que feien els fullets era “evidenciar un fet que és públic i notori”.