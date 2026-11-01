Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 2 de novembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de novembre de 2026 a les 18:53

Aquestes són les cerimònies de dilluns 2 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Elisa Pérez Pérez, 66 anys

Data de la defunció: 31 d'octubre
Cerimònia: 2 de novembre, a les 9.00 hores, a l'Espai Jardi del complex funerari municipal de Terrassa

Josefa Gómez Diz, 94 anys

Data de la defunció: 31 d'octubre
Cerimònia: 2 de novembre, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Montserrat Mur Escamilla, 97 anys

Data de la defunció: 1 de novembre
Cerimònia: 2 de novembre, a les 17.00 hores, a la sala Oratori de Funerària La Rambla

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades