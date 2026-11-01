Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 2 de novembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dilluns 2 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nElisa Pérez Pérez, 66 anys\r\n\r\nData de la defunció: 31 d'octubre\r\nCerimònia: 2 de novembre, a les 9.00 hores, a l'Espai Jardi del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosefa Gómez Diz, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 31 d'octubre\r\nCerimònia: 2 de novembre, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMontserrat Mur Escamilla, 97 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 de novembre\r\nCerimònia: 2 de novembre, a les 17.00 hores, a la sala Oratori de Funerària La Rambla\r\n