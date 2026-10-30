Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 31 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 d’octubre de 2026 a les 19:50

Aquestes són les cerimònies de dissabte 31 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Encarna Valenzuela Ramos, 66 anys

Data de la defunció: 29 d'octubre
Cerimònia: 31 d'octubre, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Alonso Gázquez, 89 anys

Data de la defunció: 30 d'octubre
Cerimònia: 31 d'octubre, a les 17.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

 

 

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