Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 31 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dissabte 31 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nEncarna Valenzuela Ramos, 66 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'octubre\r\nCerimònia: 31 d'octubre, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCarmen Alonso Gázquez, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 30 d'octubre\r\nCerimònia: 31 d'octubre, a les 17.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n