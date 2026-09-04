Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 5 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de setembre de 2026 a les 20:05

Aquestes són les cerimònies de dissabte 5 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juana López García, 94 anys

Data de la defunció: 2 de setembre
Cerimònia: 5 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Agustín Pérez Vázquez, 84 anys

Data de la defunció: 3 de setembre
Cerimònia: 5 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

José López Pérez, 90 anys

Data de la defunció: 4 de setembre
Cerimònia: 5 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Isabel Jareñó Díaz, 80 anys

Data de la defunció: 4 de setembre
Cerimònia: 5 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Dolors Martínez Piqué, 72 anys

Data de la defunció: 5 de setembre
Cerimònia: 4 de setembre, a les 17.00 hores, a l'Oratori de la funerària La Rambla de Terrassa

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