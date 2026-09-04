La memòria del 1713 torna al convent de Sant Francesc

El convent de Sant Francesc s'ha omplert aquest divendres a la tarda per recordar els fets del setembre de 1713 en una cita que any rere any manté viva la memòria d’un dels episodis més tràgics de la història de Terrassa. L’acte institucional commemoratiu ha reunit el públic en un espai estretament vinculat a aquells fets, ja que l’església va servir de refugi a molts veïns davant l’arribada de les tropes borbòniques.
La commemoració ha començat amb la lectura del manifest dels fets històrics del 4 de setembre de 1713, redactat per la historiadora Mariona Vigués. Enguany, la lectura ha anat a càrrec d’Anna Carol, presidenta d’Òmnium Cultural Terrassa, que ha posat veu al record d’aquells egarencs i egarenques que van patir les conseqüències de l’incendi i el saqueig de la vila.
El manifest recorda els fets ocorreguts en plena Guerra de Successió, quan les tropes borbòniques de Felip V, comandades pel general Feliciano Bracamonte, van assaltar la vila i molts habitants es van refugiar al convent de Sant Francesc d’Assís, aleshores dels frares recol·lectes. La commemoració manté viu el record de les víctimes i de la defensa de les institucions i les llibertats. Els fets van deixar prop d’una vintena de veïns morts.
L’acte ha continuat, com ja és habitual, amb el cant conjunt d’”Els segadors”. Tot seguit, el tenor Roger Padullés, el pianista Jordi Armengol i l’actor Ferran Frauca han protagonitzat el concert commemoratiu “Emili Vendrell: la veu del poble”, una proposta que repassa la vida i la trajectòria artística d’una de les grans figures de la cultura catalana de la primera meitat del segle XX.